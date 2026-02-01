Budget 2026 में निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी 75 साल पुराना रिकॉर्ड? जानिए क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है वित्त मंत्री का यह बजट भाषण

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं. बजट भाषण 2026 में एक ढांचा बदलता नजर आ रहा है. इस बार पार्ट-B को ज्यादा अहम बनाया जा रहा है. आइए जानते हैं आखिर पार्ट-B को लेकर इस बार क्यों चर्चा तेज है..

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार यूनियन बजट पेश करते हुए एक अहम और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही हैं. आजादी के बाद से चली आ रही बजट भाषण की परंपरा में अब बड़ा मोड़ दिखेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट भाषण के पार्ट-B में केवल टैक्स और सीमित नीतिगत घोषणाएं नहीं होंगी, बल्कि भारत की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताओं और लॉन्ग टर्म आर्थिक विजन की साफ झलक देखने को मिलेगी. इससे निवेशकों और अर्थशास्त्रियों को देश की आर्थिक दिशा समझने में मदद मिलेगी.

पार्ट-B को ज्यादा अहम बनाया जा रहा है

दरअसल, अब तक यूनियन बजट का स्वरूप काफी हद तक तय माना जाता था. बजट भाषण के पार्ट-A में सरकार की बड़ी योजनाएं, विकास से जुड़े ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्रों के लिए लक्ष्य रखे जाते थे. वहीं पार्ट-B को टैक्स प्रस्तावों तक सीमित समझा जाता था, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव, नई दरें और कुछ तकनीकी नीतिगत फैसले शामिल होते थे. लेकिन यूनियन बजट 2026 में यह ढांचा बदलता नजर आ रहा है. इस बार पार्ट-B को ज्यादा अहम बनाया जा रहा है.

बदलाव का सीधा असर बाजारों और निवेशकों पर पड़ेगा

रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें केवल टैक्स से जुड़े फैसले नहीं होंगे, बल्कि भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति, उसकी ताकत और आने वाले वर्षों की रणनीति को विस्तार से रखा जाएगा. सरकार का फोकस यह दिखाने पर होगा कि भारत 21वीं सदी के अगले चरण में खुद को कैसे मजबूत कर रहा है. इस बदलाव का सीधा असर बाजारों और निवेशकों पर पड़ेगा. अब उनकी नजर सिर्फ टैक्स राहत या नई दरों पर नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक रोडमैप पर होगी. इससे यह साफ होगा कि सरकार अल्पकालिक चुनौतियों के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास को कैसे संतुलित करना चाहती है. खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को लेकर संकेत मिल सकते हैं.

निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी

गौरतलब है कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं. 2019 में अपने पहले बजट के दौरान उन्होंने परंपरागत लेदर ब्रिफकेस की जगह लाल कपड़े में बंधा पारंपरिक बही-खाता अपनाकर एक नई पहचान बनाई थी. इसके बाद बीते चार वर्षों से बजट पूरी तरह पेपरलेस हो चुका है और टैबलेट के जरिए पेश किया जाता है. इस बार भी वही तरीका जारी रहेगा. कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला रोडमैप साबित हो सकता है.

