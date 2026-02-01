FacebookTwitterYoutubeInstagram
महंगाई कंट्रोल करने का समाधान नहीं-खरगे

ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस पर सरकार का फोकस, जानिए बजट में रक्षा क्षेत्र को कितना मिला

T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

बिजनेस

ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस पर सरकार का फोकस, जानिए बजट में रक्षा क्षेत्र को कितना मिला

India Defence Budget: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र पर अपना फोकस साफ तौर पर दिखा दिया है. बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है. 

राजा राम

Updated : Feb 01, 2026, 04:16 PM IST

बजट में रक्षा क्षेत्र को कितना मिला?

India Defence Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. इस बजट में रक्षा क्षेत्र को खास प्राथमिकता दी गई है. पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए इस पहले बजट में सरकार ने सेनाओं के आधुनिकीकरण और सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड आवंटन का ऐलान किया है. बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है. 

सेनाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर

दरअसल, केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र पर अपना फोकस साफ तौर पर दिखा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय के लिए कुल 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15 प्रतिशत अधिक है. यह आवंटन ऐसे समय पर आया है, जब हाल के महीनों में भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं और सेनाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.
इस बजट का बड़ा हिस्सा पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल आउटले के लिए रखा गया है.

राजस्व खर्च के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया

सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल आउटले को बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह रकम पिछले वित्त वर्ष के 1.80 लाख करोड़ रुपये से करीब 21.8 प्रतिशत ज्यादा है. सरकार का साफ इरादा है कि सेनाओं को आधुनिक हथियार, उपकरण और तकनीक मुहैया कराई जाए. रक्षा सेवाओं के राजस्व खर्च के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया है. रक्षा सेवाओं (रेवेन्यू) के लिए 3.65 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें करीब 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि रक्षा मंत्रालय के सिविल बजट में हल्की कटौती की गई है और इसे पिछले साल के मुकाबले 0.45 प्रतिशत कम रखा गया है. 

पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान

रक्षा पेंशन पर भी सरकार ने ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है. इस बार पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. इसका मकसद सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है. बताते चलें, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट है. दरअसल, यह पहले से बताया जा रहा था कि इस सैन्य कार्रवाई की सफलता के बाद सरकार रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा कदम उठाएगी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया था. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: आम आदमी से इंडस्ट्री तक, 1 क्लिक में जानिए इस बजट में किस सेक्टर को क्या-क्या मिला

सेनाओं को हर तरह से तैयार रखना जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को मौजूदा हालात में अपनी सेनाओं को हर तरह से तैयार रखना जरूरी है, खासकर चीन और पाकिस्तान से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए. हालांकि विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है. कुल रक्षा बजट का करीब 46 प्रतिशत सैलरी और 24 प्रतिशत पेंशन में चला जाता है, जबकि लगभग 26 प्रतिशत ही सीधे आधुनिकीकरण पर खर्च हो पाता है. इसके बावजूद, सरकार का कहना है कि बढ़ता कैपिटल आउटले सेनाओं की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: आम आदमी से इंडस्ट्री तक, 1 क्लिक में जानिए इस बजट में किस सेक्टर को क्या-क्या मिला

