Rahul Gandhi's reaction on the budget: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2025-2026 के केंद्रीय बजट को गोली के घाव पर बैंड एड बताया है. उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, ' गोली के घाव पर पट्टी! वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है.

बजट पर आ रही तरह-तरह की प्रतिक्रियां

बता दें, बीजेपी के नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक और मिडिल क्लास को आगे ले जाने वाला बताया है. वहीं, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं ने बजट में देश के कई राज्यों की अनदेखी करने वाला बताया है. बिहार को मिली सौगात को कांग्रेस नेताओं ने चुनावी हथकंडा करार दिया है.

किन-किन नेताओं ने कसा तंज

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश के बजट की बात जब करते हैं तो पूरे देश की बात होनी चाहिए. बजट में बिहार के लिए कई विशेष ऐलान किए गए हैं, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं.

