भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 17 साल बाद तिमाही में मुनाफा कमाया है. अक्टूबर-दिसंबर 2024 (Q3FY25) में कंपनी को ₹262 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ. यह BSNL के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि 2007 के बाद पहली बार कंपनी को तिमाही में फायदा हुआ है. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे 'महत्वपूर्ण मोड़' बताया और कहा कि BSNL ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाया, ग्राहकों की संख्या बढ़ाई और खर्चों पर कंट्रोल किया, जिससे यह नतीजा आया.

ग्राहकों की संख्या 9 करोड़ पार

