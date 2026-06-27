बोर्ड एग्जाम के बाद मिले ब्रेक ने बदल दी जिंदगी, सिर्फ 90 हजार लगाकर दो दोस्तों ने खड़ा किया ₹2 लाख का कॉफी स्टार्टअप

स्कूल फेयर में आया स्टार्टअप का आइडिया और आज एक सक्सेसफुल कोल्ड कॉफी स्टार्टअप चला रहे सूरत के दो दोस्त, जानें श्रेयांशु राणा और प्रथम पेंगावाला की सफलता की कहानी...

कहते हैं कि सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है. कुछ ऐसा ही गुजरात के सूरत के दो युवाओं के साथ भी हुआ. जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स 12वीं बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद छुट्टियां मनाने या आराम करने में अपना वक्त बिताते हैं, वहीं श्रेयांशु राणा और प्रथम पेंगावाला ने इस समय का इस्तेमाल अपना बिजनेस शुरू करने में किया. स्कूल फेयर से शुरू हुआ उनका आइडिया आज एक सफल कोल्ड कॉफी स्टार्टअप में बदल चुका है. दोनों दोस्तों ने कुछ ही महीनों में तगड़ी कमाई के साथ अपनी अलग पहचान भी बना ली.

स्कूल के फेयर में कोल्ड कॉफी बेच आया आइडिया

श्रेयांशु राणा और प्रथम पेंगावाला के दिमाग में यह आइडिया तब आया था जब उन्होंने अपने स्कूल के एक फेयर में 150 कप कोल्ड कॉफी तैयार करके बेची थी. उम्मीद से काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अगर ठीक तरीके से प्लानिंग करके काम किया जाए तो इस आइडिया को सफल बिजनेस में बदला जा सकता है. उन्होंने इस आइडिया को गंभीरता से लिया और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद अपना बिजनेस प्लान तैयार करना शुरू कर दिया.



दोनों दोस्तों का लक्ष्य स्टूडेंट्स और युवाओं को कैफे जैसी स्वादिष्ट और प्रीमियम क्वालिटी की कोल्ड कॉफी किफायती कीमत पर उपलब्ध कराना था. इसी सोच के साथ उन्होंने अपना ब्रांड 'Aes The Thick Coffee' शुरू किया. उन्होंने किसी महंगे कैफे में इन्वेस्टमेंट करने की जगह कम लागत वाला मॉडल चुना. दोनों ने 90 हजार रुपये लगाकर एक ओपन एयर कॉफी कार्ट तैयार किया. इससे इस स्टार्टअप का शुरुआती खर्च काफी कम रहा.

पहले दिन सिर्फ 30-35 बोतल कोल्ड कॉफी की हुई बिक्री

अपने बिजनेस के लिए उन्होंने सूरत के वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के पास जगह चुनी. यहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और युवाओं की आवाजाही रहती है. हालांकि शुरुआत इतना भी आसान नहीं था. पहले दिन दोनों केवल 30-35 बोतल कोल्ड कॉफी ही बेच पाए. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. ग्राहकों की पसंद को समझते हुए उन्होंने स्वाद, गुणवत्ता और कम कीमत का पूरा ध्यान रखा. धीरे-धीरे उनका धैर्य और मेहनत रंग लाई और स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों के बीच उनके कॉफी कार्ट की चर्चा होने लगी. उनके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी.

दोनों रोजाना शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक अपना कॉफी कार्ट लगाते हैं. इस समय कॉलेज स्टूडेंट्स, नौकरीपेशा और दूसरे ग्राहक बाहर निकलते हैं. इस स्टार्टअप ने शुरुआत के तीन महीनों में लगभग 1.58 लाख रुपये तक का कारोबार किया है. इतनी छोटी उम्र में इस लेवल पर पहुंचना दोनों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है.

क्या सिखाती है दोनों दोस्तों की सफलता की कहानी?

इन दोस्तों की कहानी यह साबित करती है कि सफल बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी या सालों के अनुभव की जरूरत नहीं होती. अगर आप बाजार की जरूरत को समझकर ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं तो आपका एक छोटा सा आइडिया भी सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है.