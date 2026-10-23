'मतलब हम अमीर हैं'... 5 मिनट में Blinkit पर बिका iPhone Duo का स्टॉक, दस हजार बार फोल्ड करने पर स्क्रीन का कैसा हुआ हाल?

भारत में एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन डुओ की बिक्री शुक्रवार 23 अक्टूबर से शुरू हो गई. टेक रिव्यूअर ने इसे 10 हजार बार फोल्ड करके दिखा दिया है कि भविष्य में यह आईफोन कितनी मजबूती से बना रहेगा...

Apple iPhone Duo: एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ को लेकर भारत में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. शुक्रवार, 23 अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में फोन खरीदने के लिए एपल स्टोर में भारी भीड़ देखने को मिली. इतना ही नहीं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट पर भी सेल के लिए आए आईफोन डुओ के सभी यूनिट महज पांच मिनट में ही बिक गए. हालांकि कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी है कि बिक्री के लिए कुल कितने फोन रखे गए थे.

टेक रिव्यूअर टिम पैन ने आईफोन डुओ को 10 हजार बार फोल्ड करके चेक किया कि बार-बार खोलने और बंद करने पर इसका हिंज और इनर डिस्प्ले कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है. टेस्ट में हिंज तो ठीक काम करता रहा लेकिन बीच की लाइन क्रीज का बुरा हाल हो गया.

ब्लिंकइट पर 5 मिनट में खत्म हुआ स्टॉक

ब्लिंकइट के फाउंडर अलबिंदर ढींडसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कंपनी ने शुक्रवार सुबह 8:15 बजे दिल्ली-एनसीआर के कस्टमर्स के लिए आईफोन डुओ की बिक्री शुरू की थी. लेकिन इसके सभी यूनिट पांच मिनट के अंदर ही बिक गए. उन्होंने आगे बताया कि कंपनी आने वाले हफ्तों में आईफोन डुओ का और स्टॉक लाने की कोशिश कर रही है.

We launched iPhone Duo on Blinkit at 8:15 AM this morning (only in Delhi NCR). All units were sold out within 5 minutes 🤯 We're working on getting more stock in the coming weeks. — Albinder Dhindsa (@albinder) October 23, 2026

सोशल मीडिया यूजर ने इस पर अलबिंदर ढींडसा से पूछा, 'क्या सेल के लिए 2 या 5 फोन रखे गए थे क्योंकि एपल ने खुद माना है कि डुओ मोबाइल को लेकर रिस्पॉन्स ठंडा है इसलिए अगर आप सिंगल डिजिट नहीं बेच रहे हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है.' कुछ यूजर्स ने इतने महंगे स्मार्टफोन को मिले रिस्पॉन्स को लेकर हैरानी भी जताई. वहीं एक यूजर ने रिएक्शन दिया कि इसका मतलब है कि हम अमीर देश हैं. एक दूसरे यूजर ने लिखा- एपल ने 10 लाख रुपये में इसे लॉन्च न करके बड़ी गलती कर दी क्योंकि इस कीमत में भी यह कुछ मिनटों में बिक जाता.

'मल्टीटास्किंग है पर कैमरे से करना पड़ सकता है समझौता'

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में आईफोन डुओ खरीदने वाले कस्टमर राहुल ने बताया, 'फोन का पहला एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा. इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे आईफोन मॉडल में नहीं मिलते.' उनके मुताबिक, आईफोन डुओ की सबसे बड़ी खासियत मल्टीटास्किंग है. यूजर एक ही समय में इसपर कई काम कर सकते हैं. उन्होंने कैमरे को लेकर कहा कि आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसे दूसरे हाई-एंड मॉडल की तुलना में कैमरे के मामले में थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है. उन्होंने यह भी माना कि युवाओं के बीच फोन का क्रेज बढ़ सकता है लेकिन इसकी कीमत खरीदारी का बड़ा फैक्टर रहेगी.

#WATCH | Delhi | Apple's first foldable, iPhone Duo goes on sale in India Giving his first impression of the iPhone Duo, a customer, Rahul, says, "It is an amazing phone. Its best feature is multitasking. I have bought the 512 GB version of the phone for around Rs 3.24 lakhs." https://t.co/bf86B5oZ7r — ANI (@ANI) October 23, 2026

10 हजार बार फोल्ड करने पर आईफोन डुओ का क्या हाल हुआ?

टेक रिव्यूअर टिम पैन ने मीडिया स्ट्रॉम चैनल पर आईफोन डुओ का फोल्डिंग टेस्ट किया. वह देखना चाहते थे कि फोन को बार-बार खोलने और बंद करने पर उसका हिंज और अंदर की फोल्डेबल स्क्रीन पर क्या असर पड़ सकता है.

टिम पैन ने शुरू में एक नए आईफोन डुओ की तुलना ऐसे फोन से की, जिसे 500 बार फोल्ड किया जा चुका था. शुरुआत में ही उन्हें इनर डिस्प्ले के बीच में बनी क्रीज में बदलाव दिखाई दिया. बार-बार फोल्ड किए गए फोन में यह क्रीज पहले की तुलना में ज्यादा गहरा और साफ नजर आ रहा था. इसके बाद उन्होंने एक मशीन की मदद से फोन को रूम टेम्परेचर पर 10 हजार बार फोल्ड किया. टेस्ट के दौरान हिंज की वर्किंग कैपेसिटी और स्क्रीन पर पड़ने वाला असर को साफ देखा गया.

दस हजार बार फोल्ड करने के बाद भी आईफोन डुओ का हिंज ठीक तरह से काम करता रहा. फोन को खोलने और बंद करने में हिंज की मूवमेंट स्मूद बनी रही. लेकिन इससे स्क्रीन के इनर डिस्प्ले पर निशान और भी गहरा होता गया. टिम पैन ने इस बात पर भी लोगों का ध्यान खींचा कि फोन इस्तेमाल करते समय हिंज में धूल पहुंचने की भी आशंका रहती है. फोल्डेबल फोन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है. अंदरूनी हिस्सों में धूल पहुंचने से लंबे समय में परेशानी हो सकती है.

फोल्डेबल स्मार्टफोन के हिंज डिजाइन और स्क्रीन टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हुआ है लेकिन बार-बार मोड़ने से यूजर्स को बाद में स्क्रीन एक्सपीरियंस से समझौता करना पड़ेगा. टिम पैन के एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि आईफोन डुओ का हिंज बार-बार मोड़ने पर भी मजबूत टिका रहता है, लेकिन इसकी स्क्रीन पर इस्तेमाल का असर साफ दिखने लगता है. अब एपल के लिए असली इम्तिहान यह होगा कि क्या यह फोन महीनों तक रोजमर्रा के इस्तेमाल के बाद भी इस मजबूती और स्क्रीन की क्वालिटी के बीच संतुलन बनाए रख पाता है या नहीं.

iPhone Duo Review: 10,000 Folds Later... https://t.co/AR7oHSbw3p — Tim Pan (@mediastorm_en) October 21, 2026

आईफोन डुओ की कीमत 4.49 लाख रुपये तक

एपल आईफोन डुओ में 7.6 इंच का फ्लेक्सिबल इनर डिस्प्ले है. यह 5.4 इंच की आउटर कवर स्क्रीन के साथ कॉम्पैक्टली फोल्ड हो जाता है. यह नए A20 प्रो चिप से चलता है और इसमें टाइटेनियम फ्रेम में 48MP डुअल फ्यूजन कैमरा सिस्टम है.

आईफोन डुओ चार स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके 256GB मॉडल की कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है. वहीं 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 3,24,900 रुपये खर्च करने होंगे. 1TB मॉडल की कीमत 3,74,900 रुपये और 2TB वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये है. इसके अलावा प्रोटेक्शन प्लान का खर्च अलग है.