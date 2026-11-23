FSSAI के एक्शन के बाद बिसलेरी इंटरनेशनल ने बयान जारी किया है, जिसमें कंपनी ने कहा कि उसका पानी पीने के लिए सुरक्षित है.

Bisleri Sample Row: पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेचने वाली फेमस कंपनी बिसलेरी के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद कंपनी ने बयान जारी किया है. बिसलेरी ने कहा कि उसका पानी पीने के लिए सेफ है.

कंपनी ने कहा कि हमें हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी है, जिनमें बताया गया है कि FSSAI ने बिसलेरी को नोटिस जारी किया है. यह मामला करीब 14 महीने पुराना है. इसका संबंध सितंबर 2025 में बिसलेरी की गोवा स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार किए एक बैच से है. हमारी कंपनी के नेटवर्क में कुल 143 प्लांट हैं, जिनमें से ये एक है.

30 सितंबर, 2025 को FSSAI ने कलेक्ट किए थे सैंपल: बिसलेरी

बिसलेरी के मुताबिक, '30 सितंबर 2025 को, FSSAI ने गोवा की यूनिट से 6 सैंपल लिए थे. शुरुआती जांच में पाया गया कि पांच सैंपल सभी तय स्टैंडर्ड को पूरा करते थे. छठे सैंपल में ब्रोमेट का लेवल 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया, जोकि निर्धारित स्टैंडर्ड 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है. 22 नवंबर 2025 को बिसलेरी की अपील के बाद FSSAI ने उस नमूने को दोबारा जांच के लिए एक रेफरल लैब में भेज दिया.'

2 लैब में आए थे अलग-अलग रिजल्ट: कंपनी

कंपनी के मुताबिक, रेफरल लैब में जांच के बाद सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा तय स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मिली, जबकि सैंपल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) पाया गया.इन दो अलग-अलग रिजल्ट्स ने सवाल खड़े कर दिए, जिन पर बिसलेरी को लगा कि इस पर क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है.

2 फरवरी को FSSAI को सौंपे थे नतीजे: बिसलेरी

बयान के मुताबिक, 'बिसलेरी ने उसी सैंपल की जांच FSSAI से मान्यता प्राप्त एक लैब में स्वतंत्र रूप से करवाई. इस जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय लिमिट के भीतर पाई गई. हमने 2 फरवरी 2026 को इस जांच के रिजल्ट FSSAI के रीजनल ऑफिस को सौंप दिए.'

बिसलेरी को कोई नोटिस नहीं मिला: कंपनी

बिसलेरी इंटरनेशनल का कहना है कि इसके बाद हमें फूड सेफ्टी रेगुलेटर की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली तो हमने मान लिया कि ये मामला खत्म हो गया. अब तक बिसलेरी को ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए कोई नोटिस नहीं मिला है और न ही FSSAI की वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस देखने को मिला है.

कंपनी ने कहा कि पीने के पानी की सुरक्षा बिसलेरी की प्रायोरिटी है. हम मैन्युफैक्चरिंग में 10 स्टेप की प्रोसेस करते हैं. बोतल में पानी को पैक्ड करने से पहले 90 से ज्यादा टेस्ट के जरिए क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज किया जाता है. हम इस मामले को सुलझाने के लिए FSSAI के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे.

पॉइंटर्स में समझें पूरा मामला

30 सितंबर, 2025 को गोवा की यूनिट से FSSAI ने लिए 6 सैंपल

छठा सैंपल जांच में फेल, ब्रोमेट का लेवल अधिक मिला

22 नवंबर, 2025 को सैंपल रेफरल लैब में भेजा गया

दूसरी बार टेस्टिंग में सैंपल में PAHs अधिक मिला

बिसलेरी ने FSSAI से मान्यता प्राप्त लैब में अलग से सैंपल टेस्ट कराया

2 फरवरी, 2026 को इसकी रिपोर्ट FSSAI को भेजी

22 नवंबर, 2026 को FSSAI ने कानूनी कार्रवाई शुरू की

बिसलेरी पर क्या लगे थे आरोप?

FSSAI ने एक्स पर बताया कि बिसलेरी के प्लांट से पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए गए थे. सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई, जिसके बाद उसे FSS एक्ट, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित कर दिया गया. बाद में इसकी जांच रेफरल फूड लैब से कराई गई, जिसमें भी सैंपल असुरक्षित पाए गए. इसमें पॉलीन्यूक्लिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मात्रा भी पाई गई. इस मामले में अब बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FSS एक्ट, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी गई है.

ये भी पढ़ें- 27 देशों की लिस्ट में भारत अकेला मेजर पावर, रूस को छोड़ा पीछे, अमेरिका की पावर हुई कम; पाकिस्तान किस नंबर पर?