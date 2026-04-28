इस राज्य में जमीन के रेट में आएगा बूम! कई गुना बढ़ जाएंगे दाम, जानें क्या है सरकार का प्लान?

राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम नियमावली के तहत 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है, जिससे आने वाले समय में जमीन की कीमत कई गुना बढ़ने वाली है.

बिहार में जमीन के बाजार में जल्द ही एक बड़ा उछाल आने वाला है. अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बिहार सरकार ने राज्य के शहरीकरण को नई दिशा देने के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप (Satellite Townships) विकसित करने का एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल शहरों का विस्तार होगा, बल्कि जमीन की कीमतों में भी भारी इजाफा होने की संभावना है. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सोमवार (27 अप्रैल 2026) को इस योजना की घोषणा करते हुए साफ किया है कि इस विकास कार्य में किसानों और जमीन मालिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

टाउन प्लानिंग स्कीम

राज्य सरकार इन 11 टाउनशिप का विकास बिहार टाउन प्लानिंग स्कीम नियमावली, 2025 के तहत करेगी. इसमें लैंड-पूलिंग की व्यवस्था अपनाई जाएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि उन्हें इस विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाएगी.

योजना का मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए और बेतरतीब भूखंडों को एक व्यवस्थित आकार देना है. जब जमीन को सही आकार मिलेगा और वहां चौड़ी सड़कें, बिजली, ड्रेनेज और सीवर जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचेंगी, तो उस जमीन की मार्केट वैल्यू अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी.

जमीन मालिकों को क्या मिलेगा?

सरकार ने इस योजना के तहत जमीन की वापसी का एक पारदर्शी फॉर्मूला तैयार किया है. जमीन मालिक को उसकी कुल जमीन का 55 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह विकसित करके वापस दिया जाएगा. लगभग 22 प्रतिशत जमीन का उपयोग सड़क और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा.

5 प्रतिशत जमीन पार्कों और हरियाली के लिए और 3 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए आरक्षित होगी. शेष 15 प्रतिशत भूमि का उपयोग सरकार विकास कार्य में आने वाले खर्च की भरपाई के लिए करेगी. जो लोग इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उनके लिए सरकार ने मुआवजा, टीडीआर या विकसित भवन में हिस्सेदारी जैसे विकल्प भी खुले रखे हैं.

बिचौलियों पर लगाम

अक्सर देखा जाता है कि विकास की खबर मिलते ही बिचौलिये सक्रिय हो जाते हैं और किसानों से औने-पौने दाम पर जमीन खरीद लेते हैं. इसे रोकने के लिए सरकार ने प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.

लगाया अस्थायी प्रतिबंध

प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध किसानों की सुरक्षा के लिए है. एक बार आधारभूत संरचना तैयार हो जाने के बाद, जमीन मालिक अपनी संपत्ति को बहुत बेहतर और महंगी कीमतों पर बेच सकेंगे.

क्या होती है सैटेलाइट टाउनशिप?

सरल भाषा में कहें तो सैटेलाइट टाउनशिप एक छोटा, आधुनिक और आत्मनिर्भर शहर होता है, जो किसी बड़े महानगर के करीब बसाया जाता है. इसका अपना बुनियादी ढांचा, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और बिजनेस हब होते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों पर आबादी के बढ़ते बोझ को कम करना और लोगों को उनके घर के पास ही विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है.