भारत में बिजनेस शुरू करने वाले करते हैं ये सबसे बड़ी गलती, कैसे पहचानें अपने ग्राहक? सफल Entrepreneur से जानिए फार्मूला

बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन से सवाल हैं जिनके जवाब पता होने चाहिए? ऐसे ही कुछ अहम मुद्दों पर सफल Entrepreneur राजीव तलरेजा ने अपने विचार शेयर किए हैं.

बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार है- राजीव तलरेजा

सच ये है कि पैसा टॉप 10 परसेंट के पास ही है- राजीव तलरेजा

सही ग्राहक कौन है इसकी पहचान करना सबसे जरूरी है- राजीव तलरेजा

Business Tips: बहुत सारे लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. लेकिन इसके लिए केवल अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है. शुरुआत से पहले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट जवाब होना जरूरी है. ये सवाल आपके बिजनेस की सफलता की संभावना बढ़ाते हैं. अगर भारत की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि देश की आबादी ज्यादा है इसलिए कोई भी बिजनेस चल जाएगा. लेकिन, क्या ये सच है? बिजनेस शुरू करने से पहले अपने ग्राहकों की पहचान कैसे करें? ऐसे ही कई सवालों के जवाब दिए हैं क्वांटम लीप लर्निंग साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर राजीव तलरेजा ने.

बिजनेस शुरू करने वालों की सबसे बड़ी गलती

राज शमानी के साथ एक पॉडकॉस्ट में यूट्यूब चैनल Raj Shamani पर राजीव तलरेजा ने कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार है. लेकिन अगर आपको इस देश में पैसा कमाना है तो मार्केट केवल टॉप 10 लाख लोगों का ही है. अपने ग्राहक की पहचान कैसे करें? इस सवाल का जवाब देते हुए राजीव तलरेजा ने MAN फार्मूला दिया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है मनी, अथॉरिटी और नीड. यानी कि किसके पास पैसा है, किसके पास खरीदने की ताकत है और किसको जरूरत है.

पॉडकास्ट के दौरान राजीव तलरेजा से पूछा गया कि साल 2026 के लिए कोई ऐसी सीख दीजिए जो सुनने में भले ही कड़वी हो लेकिन, हकीकत हो. जवाब में राजीव तलरेजा ने कहा, "मैं बिजनेस के आउटकम के नजरिए से देखता हूं. किसी भी धंधे का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि पैसे कमाओ. लेकिन बिजनेस में पैसे बनाने के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सबके लिए बराबर होते हैं और कभी नहीं बदलते. भारत में अगर आपको पैसा कमाना है तो मार्केट टॉप 10 लाख लोगों का ही है. यहां बात पैसे बनाने की हो रही है. शौक के लिए स्टार्टअप शुरू करने की नहीं."

उन्होंने कहा, "अगर आप अपना लक्ष्य ऐसे ग्राहक को बनाएंगे जिसके पास पैसा है लेकिन खरीदने की अथॉरिटी नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा. इसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जिसको आपके प्रोडक्ट पसंद हों लेकिन वह कहे कि किसी और पूछकर बताएगा कि खरीदना है या नहीं."

बिजनेस क्यों फेल होते हैं इस सवाल के जवाब में राजीव तलरेजा ने कहा, "बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं. अपना प्रोडक्ट बेचना भी शुरू कर देते हैं. लेकिन ये नहीं समझ पाते जो समस्या उनके ग्राहक की है, वही समस्या उनकी भी होगी. अगर आपका कस्टमर ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको अपना उत्पाद सस्ता रखना पड़ेगा. आपको ये सिस्टम भी बनाना पड़ेगा कि लोग किश्तों में पैसे दे सकें. जो ये नहीं समझ पाते वो धंधे में फेल हो जाते हैं."