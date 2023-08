डीएनए मनी

गाड़ियों की सुरक्षा अब खुद टेस्ट करेगा भारत, देश का NCAP बताएगा कौनसी गाड़ी कितनी सेफ

Bharat NCAP To Be Launched in India: भारत की गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग के लिए अब तक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी को सौंपा जाता था. लेकिन अब भारत में स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है.