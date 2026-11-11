'50 से देश, 1750 कंपनियां और 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स...' कब और कहां होगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो?

Bharat Mobility Global Expo के तीसरे सीजन का आयोजन 4 से 9 फरवरी, 2027 के बीच भारत मंडपम और यशोभूमि में होगा. इस महाआयोजन में 1750 से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट और अत्याधुनिक तकनीक पेश करेंगे.

Bharat Mobility Global Expo 2027: ऑटोमोबाइल की दुनिया में भारत एक बार फिर ग्लोबल मंच पर अपनी धमक दिखाने की तैयारी में है. 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027' के तीसरे सीजन का ऐलान हो चुका है. एक्सपो में सिर्फ नई कारें और बाइक ही नहीं, बल्कि भविष्य की मोबिलिटी से जुड़ी तकनीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस बैटरी सिस्टम और ऑटो इंडस्ट्री के नए इनोवेशन भी देखने को मिलेंगे. दुनिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों से लेकर टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों तक, पूरा मोबिलिटी इकोसिस्टम एक मंच पर जुटने जा रहा है. 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027' के तीसरे सीजन में 50 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी.

कब होगा आयोजन?

PIB के मुताबिक, 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' के तीसरे एडिशन का आयोजन 4 से 9 फरवरी, 2027 के बीच होगा. भारत मंडपम से लेकर यशोभूमि तक फैले इस महा-आयोजन में 1750 से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपनेप्रोडक्ट और अत्याधुनिक तकनीक पेश करेंगे. इस महा आयोजन में 239 से अधिक उत्पादों को लॉन्च किया जाएगा.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस बार मोबिलिटी शो में 25,000 से ज्यादा विदेशी विजिटर्स के आने की उम्मीद है. अमेरिका, चीन, जापान, मैक्सिको, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, स्पेन और ताइवान जैसे देश भी मेगा शो में हिस्सा लेने वाले 50 से ज्यादा देशों में शामिल हैं.

भारत मोबिलिटी एक्सपो में एक साथ 11 शो

ऑटो एक्सपो-द मोटर शो

इंडिया इंटरनेशनल टायर शो

भारत बैटरी शो

इंडिया साइकिल शो

मोबिलिटी टेक पैवेलियन

स्टील एंड एडवांस्ड मैटेरियल्स पैवेलियन

द कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो

भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो

एग्री मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो

एयर मोबिलिटी एक्सपो

मेट्रो एंड अर्बन मास ट्रांजिट एक्सपो

10 लाख से ज्यादा विजिटर्स होंगे शामिल!

'बियॉन्ड बाउंड्रीज़: को-क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन' और 'स्मार्टर मोबिलिटी फॉर ए बेटर टुमॉरो' टाइटल वाला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 दो जगहों पर पूरी ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को एक साथ लाएगा. 4 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम में और 4 से 7 फरवरी तक यशोभूमि में यह महाआयोजन होने जा रहा है. इस बार शो में एग्री-मोबिलिटी सॉल्यूशंस, और मेट्रो और अर्बन मास ट्रांजिट भी शामिल होंगे. गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी शो 2027 में 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स के आने की उम्मीद है.

इस बार क्या होगा खास?

2027 के एक्सपो में भविष्य की गाड़ियों और मोबिलिटी से जुड़ी नई तकनीकों पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, बेहतर बैटरी, गाड़ियों को इंटरनेट और सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाली तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोमेशन और पर्यावरण के अनुकूल चीजों से बनी गाड़ियों जैसी तकनीकें देखने को मिलेंगी. इसके अलावा, सफर को आसान और बेहतर बनाने वाले नए तरीके भी पेश किए जाएंगे.

नए प्रोडक्ट के साथ नई तकनीक पर चर्चा

यह एक्सपो सिर्फ नई गाड़ियों और तकनीकों को देखने का मौका नहीं होगा, बल्कि यहां देश-दुनिया के बड़े उद्योगपति, विशेषज्ञ और अधिकारी भी जुटेंगे. इस दौरान कई कॉन्फ्रेंस और चर्चाएं होंगी. कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी और नई तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी. इसके साथ ही कंपनियों के बीच कारोबार से जुड़ी बैठकें भी होंगी, ताकि भारत और दुनिया की कंपनियां मिलकर नए अवसर तलाश सकें.

कार खरीदने वालों की बढ़ रही संख्या

पीयूष गोयल ने कहा कि मोबिलिटी सेक्टर का मतलब सिर्फ गाड़ियों का उत्पादन और कारोबार नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी और उनकी जरूरतों से भी जुड़ा है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, वे अपने सफर के साधनों को भी बेहतर बनाना चाहते हैं. पहले साइकिल, फिर दोपहिया और उसके बाद कार खरीदना इसी बदलाव का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि देश में नया मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है.

एक करोड़ यात्री वाहन बेचने का रखना चाहिए लक्ष्य

गोयल ने उद्योग जगत से भारत को गाड़ियों, कलपुर्जों और नई तकनीक के निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत को जल्द ही हर साल घरेलू बाजार में एक करोड़ यात्री वाहन बेचने का लक्ष्य रखना चाहिए और निर्यात पर भी ध्यान देना चाहिए.

एक नजर में 'भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027'

एक्सपो का आयोजन 4-9 फरवरी 2027 तक भारत मंडपम और दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में होगा.

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का तीसरा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा.

एक्सपो भारत मंडपम और यशोभूमि में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित होगा.

इस संस्करण में मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने वाली तकनीकों पर विशेष जोर दिया जाएगा.

भारत मोबिलिटी एक्सपो में 1,750 से ज्यादा प्रदर्शक और 11 अलग-अलग शो शामिल होंगे.

भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस बार 10 लाख से ज्यादा विजटर्स के पहुंचने की उम्मीद है.

व्यापक होने वाला है दायरा

पिछले संस्करणों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का पैमाना और दायरा काफी व्यापक होने वाला है. इस एडिशन में स्थापित ऑटोमोटिव क्षेत्रों के साथ-साथ एडवांस्ड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, एयर मोबिलिटी, शहरी मास ट्रांजिट, एग्री-मोबिलिटी, बैटरी और एनर्जी सॉल्यूशंस तथा अगली पीढ़ी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे उभरते हुए क्षेत्रों को भी एक साथ लाया जाएगा. यह विस्तार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के एक मोबिलिटी प्रदर्शनी से विकसित होकर एक व्यापक वैश्विक मंच बनने को दर्शाता है, जो पूरे मोबिलिटी इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के पूर्व प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने कहा, 'इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सस्टेनेबल मोबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन पर फोकस के साथ एक बड़े बदलाव से गुजर रही है. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 देश में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस बदलाव को ग्लोबल ऑडियंस के सामने दिखाने का एक शानदार मौका देता है. इससे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को न केवल भारत में, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी पहुंच बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे.' भारत मोबिलिटी के तहत ऑटो एक्सपो मोटर शो भी उसी समय होगा.