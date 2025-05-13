Post Office की सबसे बेहतरीन योजना, हर महीने आपके बैंक खाते में आएंगे 17,000 रुपये!

Post Office SCSS Scheme: पोस्ट ऑफिस की 'सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम' में निवेश करने के लिए आपको लाखों रुपये की आवश्यकता नहीं है. आप मात्र 1,000 रुपये से भी खाता खोल सकते हैं.

Best Post Office Scheme: रिटायरमेंट के बाद जिंदगी मौज से कटे और पैसों की कोई कमी न हो यह हर व्यक्ति का ख्वाब होता है. इसके लिए वे अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा-थोड़ा पैसा ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां सुरक्षित भी हो और रिटर्न भी अच्छा मिले. इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस की एक सेविंग स्कीम सबसे बेस्ट मानी जाती है. हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' यानी Post Office SCSS Scheme की, जो आपको बिना किसी परेशानी के आरामदायक जीवन जीने में मदद करने के लिए शानदार ब्याज दरें प्रदान करती है, ऐसा लगता है यह स्कीम बुढ़ापे में खुशी का खजाना लेकर आती है.

कितने प्रतिशत मिलता है ब्याज

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि आपके एक भी पैसे का जोखिम नहीं है. आपके द्वारा जमा किया गया पूरा पैसा सरकार द्वारा गारंटीकृत होता है. वर्तमान में SCSS योजना पर 8.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज मिलता है. यह बैंकों की सामान्य FD ब्याज दर से कहीं अधिक है, जो इसे खास बनाती है.

इस योजना में निवेश करने के लिए आपको लाखों रुपये की आवश्यकता नहीं है. आप मात्र 1,000 रुपये से बी खाता खोल सकते हैं. आप अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. एक और अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की TAX छूट भी मिलेगी.



60 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है. हालांकि, सरकार ने इस योजना में निवेश करने के लिए विशेष छूट दी है, भले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत सेवानिवृत्त होने वालों की आयु 55 वर्ष से अधिक हो और रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वालों की आयु 50 वर्ष से अधिक हो.

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश के लिए मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है. इसका मतलब है कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको पांच साल तक ही पैसा जमा करना होगा. इस सरकारी योजना में ब्याज की गणना प्रत्येक तीन महीने में की जाती है. यानी निवेश पर हर तीन महीने में आपको ब्याज का पेमेंट किए जाने का प्रावधान है.

पहले खाता बंद करना पड़ सकता है महंगा

इस सरकारी योजा में दिक्कत यह है कि अगर 5 साल की अवधि से पहले अकाउंट बंद कर दिया जाता है, तो नियमों के मुताबिक, खाताधारक को पेनल्टी देनी होगी. दुर्भाग्यवश, यदि खाताधारक का निधन हो जाता है, तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और पूरी राशि दस्तावेजों में दर्ज नॉमिनी को सौंप दी जाएगी.



कब दिखता है असली जादू!

अगर आप इस योजना में संयुक्त खाते के जरिए 25 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको हर तीन महीने में 8.2% की ब्याज दर से 51,250 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. अगर आप इसे मासिक गणना में बदलें, तो आपको घर बैठे हर महीने 17,000 रुपये मिलेंगे.



5 साल बाद आप 25 लाख रुपये की मूल राशि निकाल सकते हैं या चाहें तो इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं. एक और फायदा यह है कि जिस ब्याज दर पर आप एक बार पैसा जमा करते हैं, वह अगले 5 वर्षों तक स्थिर रहती है (भले ही सरकार ब्याज दर में बदलाव करे, इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा).

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