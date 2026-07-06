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रिटायरमेंट के लिए सिर्फ NPS नहीं, ये 5 सरकारी स्कीम्स भी बना सकती हैं करोड़ों का फंड!

बदलते वक्त के साथ बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्चों ने रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहद जरूरी बना दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 06, 2026, 03:45 PM IST

रिटायरमेंट के लिए सिर्फ NPS नहीं, ये 5 सरकारी स्कीम्स भी बना सकती हैं करोड़ों का फंड!

रिटायरमेंट के लिए सरकारी योजनाएं (सांकेतिक तस्वीर- Freepik)

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आज के दौर में रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ गुल्लक में पैसे जोड़ना नहीं रह गया है. बदलते वक्त के साथ लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई और इलाज का खर्च भी आसमान छू रहा है. ऐसे में अगर नौकरी छूटने के बाद की जिंदगी सुकून से जीनी है, तो एक मजबूत रिटायरमेंट फंड बनाना बेहद जरूरी है.

नौकरीपेशा लोगों के पास पीएफ का सहारा तो होता ही है, लेकिन बाजार में कई ऐसी सरकारी और मार्केट-लिंक्ड स्कीम्स हैं जो आपके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकती हैं. 

1. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

यह सरकार द्वारा समर्थित एक स्वैच्छिक निवेश योजना है, जिसे पेंशन फंड नियामक संभालता है. इसमें नौकरीपेशा और खुद का काम करने वाले दोनों लोग निवेश कर सकते हैं. आपके पैसे को इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में मिला-जुलाकर लगाया जाता है. आप अपनी उम्र के हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा कहां लगेगा. रिटायरमेंट पर आप एक बड़ी रकम एक साथ निकाल सकते हैं, जबकि बची हुई रकम से आपको हर महीने फिक्स पेंशन मिलती है. इसमें टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है.

2. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF)

प्राइवेट या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सबसे लोकप्रिय स्कीम है. हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का एक निश्चित हिस्सा इसमें जमा होता है, और उतना ही हिस्सा कंपनी भी डालती है. इस जमा पैसे पर ईपीएफओ हर साल ब्याज देता है. वर्तमान में इस पर 8.25 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है. रिटायरमेंट के समय यह पूरा पैसा आपको मिल जाता है, हालांकि घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप बीच में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं.

3. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) 

यह पूरी तरह सरकार द्वारा सुरक्षित एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है, जिसका लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है. इसके बाद आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं. इसकी ब्याज दरें सरकार तय करती है और इसका बाजार के उतार-चढ़ाव से कोई लेना-देना नहीं होता. जो लोग बिना किसी रिस्क के सुरक्षित और फिक्स रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ एक बेहतरीन सप्लीमेंट्री रिटायरमेंट प्लान है.

4. अटल पेंशन योजना (APY)

यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, जैसे रेहड़ी-पटरी वालों या घरेलू सहायकों के लिए बनाई गई है. इसमें कामकाजी दिनों के दौरान आपको हर महीने एक छोटी रकम निवेश करनी होती है. 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद, आपके निवेश के आधार पर सरकार हर महीने एक निश्चित गारंटीड पेंशन देती है.

5. सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS)

यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं. आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसमें निवेश कर सकते हैं. सरकार इसकी ब्याज दरों की समय-समय पर समीक्षा करती है. इसमें तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे बुजुर्गों को नियमित आमदनी  मिलती रहती है.

6. म्यूचुअल फंड और एसआईपी  

अगर आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं और महंगाई को मात देने वाला रिटर्न चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है. लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने निवेश करने से कंपाउंडिंग (ब्याज पर ब्याज) का जबरदस्त फायदा मिलता है. जैसे-जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचें, अपने रिस्क को कम करने के लिए पैसे को डेट फंड जैसे सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट कर सकते हैं. 


(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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