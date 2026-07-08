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इस पेनी स्टॉक ने 4 साल में दिया 600% से ज्यादा रिटर्न! क्या अब भी खरीदने का है सही समय? 

करीब एक दशक तक अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और एनपीए को 8% से घटाकर 1.4% पर लाने के बाद यह बैंक अब बंपर मुनाफे की ओर बढ़ रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 08, 2026, 11:50 AM IST

इस पेनी स्टॉक ने 4 साल में दिया 600% से ज्यादा रिटर्न! क्या अब भी खरीदने का है सही समय? 

साउथ इंडियन बैंक के शेयर में उछाल (AI Image)

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  • साउथ इंडियन बैंक के शेयर नए 52-हफ्ते के हाई पर पहुंच गया
  • इस शेयर ने कोविड-19 के निचले स्तर से अब तक लगभग 990% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है
  • बैंक का ग्रॉस एनपीए अपने उच्चतम स्तर 8% से घटकर अब मात्र 1.4% रह गया है 
  • लोन नुकसान की लागत भी 250 बेसिस पॉइंट से घटकर 40-45 बेसिस पॉइंट पर आ गई है

South Indian Bank Share Price Update: बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है. घरेलू ब्रोकरेज फर्म निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के शेयरों पर अपनी एक खास रिसर्च रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने दावा किया है कि यह बैंक अब एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है. लगभग एक दशक यानी 10 साल तक अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और पुराने खराब कर्जों के झंझट से निपटने के बाद, अब यह बैंक एक मजबूत स्थिति में आ चुका है.

निर्मल बांग के एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंक ने सुधार का अपना सबसे मुश्किल काम पूरा कर लिया है. अब वह अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के अगले फेज में कदम रख रहा है. बैंक की यह नई मजबूती कड़े लोन नियमों, कम रिस्क वाले पोर्टफोलियो, बेहतर कामकाज की क्षमता और छोटे बिजनेस व रिटेल लोन पर ज्यादा फोकस करने की वजह से आई है.

शेयर बाजार में लगा दी लंबी छलांग 

सोमवार को साउथ इंडियन बैंक का शेयर 46.84 रुपये पर बंद हुआ था, लेकिन मंगलवार (7 जुलाई 2026) को इसमें 6.5 फीसदी का शानदार उछाल आया. इस तेजी के साथ शेयर ने 49.90 रुपये का अपना नया 52-हफ्ते का हाई लेवल छू लिया. इस बढ़त के बाद बैंक की कुल मार्केट वैल्यू 12,600 करोड़ रुपये के पार निकल गई है. सितंबर 2025 में यह शेयर 28.13 रुपये के निचले स्तर पर था, जहां से यह अब तक करीब 77 फीसदी रिकवर हो चुका है. अगर इसके पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल किया है.

पिछले 6 महीनों में इसमें 15 फीसदी और साल 2026 में अब तक लगभग 30 फीसदी की तेजी आ चुकी है. वहीं, बीते एक साल में यह 60 फीसदी और पिछले 5 सालों में 325 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोविड-19 के समय यह शेयर मात्र 4.57 रुपये के निचले स्तर पर चला गया था, जहां से अब तक इसने 990 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है. जुलाई 2022 में यह 6.8 रुपये पर था, यानी पिछले चार साल में यह करीब 630 फीसदी बूम हुआ है.

अब मुनाफे की बारी!

निर्मल बांग की रिपोर्ट कहती है कि बैंक की कमाई अब केवल संकट से उबरने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह टिकाऊ मुनाफे की तरफ बढ़ रही है. कई सालों की साफ-सफाई के बाद बैंक की एसेट क्वालिटी में तगड़ा सुधार हुआ है. बैंक का ग्रॉस एनपीए (डूबा हुआ कर्ज), जो कभी अपने चरम पर 8 फीसदी से ज्यादा हुआ करता था, अब घटकर महज 1.4 फीसदी रह गया है. वहीं, लोन से जुड़े नुकसान की लागत भी 250 बेसिस पॉइंट से घटकर अब 40-45 बेसिस पॉइंट के पास आ गई है.

रिटेल और MSME बनेंगे ग्रोथ के नए इंजन

बैंक के मैनेजमेंट ने अब अपनी रणनीति बदल दी है. उनका मुख्य फोकस रिटेल लोन और एमएसएमई सेक्टर पर है, जहां 15 से 20 फीसदी की ग्रोथ का टारगेट रखा गया है. वहीं, कॉर्पोरेट बैंकिंग के तहत अब चुनिंदा और ज्यादा मुनाफा देने वाली मिड-कॉर्पोरेट कंपनियों को ही लोन दिया जा रहा है. ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 फीसदी के पार बना रहेगा. 

क्या हैं नए टारगेट्स? जानिए अन्य ब्रोकरेज की राय

निर्मल बांग इस शेयर को लेकर बेहद बुलिश है और उसने इसे बाय यानी खरीदने की सलाह, रेटिंग देते हुए 62 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. सिर्फ निर्मल बांग ही नहीं, बल्कि बाजार के दूसरे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी इस बैंक पर दांव लगा रहे हैं. ICICIDirect ने टारगेट प्राइस ₹52, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस ₹59 दिया है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स और बाजार के आंकड़ों पर आधारित जानकारी है. ये निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा जरूर करें.) 

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