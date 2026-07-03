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2026 में पैसा दोगुना-तिगुना कर सकते हैं ये छोटे शेयर! जानिए एक्सपर्ट्स की पसंद

अगर आप 2026 में ऐसे शेयरों की तलाश कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में शानदार रिटर्न दे सकते हैं, तो ये मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियां आपके लिए बड़ा मौका साबित हो सकती हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 03, 2026, 11:51 AM IST

2026 में पैसा दोगुना-तिगुना कर सकते हैं ये छोटे शेयर! जानिए एक्सपर्ट्स की पसंद

बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक (AI Image)

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शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है कि बड़ा मुनाफा हमेशा बड़े शेयरों से नहीं, बल्कि सही समय पर चुने गए छोटे शेयरों से मिलता है. साल 2026 में भी निवेशकों की नजर ऐसे ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर है, जिनमें आने वाले वर्षों में शानदार ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है. हालांकि, हर छोटा शेयर मल्टीबैगर नहीं बनता, इसलिए सही कंपनी चुनना सबसे जरूरी है. 

2026 में कौन से शेयर करें पिक?

मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंद्योपाध्याय ने जी बिजनेस से बातचीत में कहा कि इस समय उन कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, मुनाफा मजबूत हो रहा है और जिनके सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल नजर आता है. सिर्फ शेयर का कम दाम देखकर निवेश करना समझदारी नहीं है. असली ताकत कंपनी की कमाई, ऑर्डर बुक, मैनेजमेंट और भविष्य की संभावनाओं में छिपी होती है. 

कौन से सेक्टर में ज्यादा स्कोप?

उनके मुताबिक 2026 में कई ऐसे सेक्टर हैं, जहां छोटी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ सकती हैं. इनमें डिफेंस, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, कैपिटल गुड्स, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशियलिटी केमिकल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. 

एक्सपर्ट्स की पसंद वाले शेयर- 

  • यूरेका फोर्ब्स

  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

  • बिरला कॉर्पोरेशन

  • वंडरला होलीडेज

  • EMS लिमिटेड

  • शिलचर टेक्नोलॉजीज

  • EMMVEE

  • IMFA 

  • सिर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी

किस शेयर के लिए क्या टारगेट रखना है?

सुदीप बंदोपाध्याय ने यूरेका फोर्ब्स को चुना है और इसके लिए ₹650 का लक्ष्य दिया. इसके बाद उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ₹90 के लक्ष्य के साथ पसंद किया. तीसरी पसंद सीमेंट सेक्टर की बिरला कॉर्पोरेशन रही, जिसके लिए ₹1,200 का टारगेट बताया गया.

एक्सपर्ट (SMIFS) शरद अवस्थी ने टूरिज्म सेक्टर से वंडरला होलीडेज को ₹800 के लक्ष्य के साथ चुना. इसके अलावा उन्होंने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की EMS लिमिटेड पर ₹525 का लक्ष्य दिया और पावर इक्विपमेंट सेक्टर की शिलचर टेक्नोलॉजीज को ₹4,800 के लक्ष्य के साथ अपनी तीसरी पसंद बताया. 

सोलर सेक्टर में बड़ी क्षमता!

एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल ने सोलर एनर्जी थीम पर भरोसा जताते हुए सोलर सेक्टर की EMMVEE को ₹330–340 के लक्ष्य के साथ चुना. इसके अलावा उन्होंने मेटल सेक्टर की IMFA के लिए ₹1,950 का लक्ष्य दिया. उनकी तीसरी पसंद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की सिर्मा एसजीएस प्रौद्योगिकी रही, जिसके लिए ₹1,400 का एक साल का लक्ष्य बताया गया. 

एक्सपर्ट्स ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि 9 से 12 महीने के निवेश के नजरिए से सुझाए गए हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स ने यह भी साफ किया कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में रिटर्न जितना बड़ा हो सकता है, उतना ही जोखिम भी रहता है. इन शेयरों में उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है. इसलिए निवेशकों को किसी भी शेयर में एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करने की सलाह दी गई है. इससे बाजार गिरने पर भी औसत खरीद कीमत नियंत्रित रहती है.

एक और अहम बात यह है कि निवेशकों को सिर्फ पिछले प्रदर्शन को देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए. कई बार जो शेयर पहले मल्टीबैगर बन चुके होते हैं, उनमें आगे उतनी तेजी नहीं आती. इसके बजाय उन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जो अभी ग्रोथ के शुरुआती दौर में हैं और जिनका बिजनेस तेजी से विस्तार कर रहा है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.) 

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