सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

Bank Strike: 27 जनवरी को देशभर में रहेगी बैंक कर्मियों की हड़ताल, फिर भी मनी ट्रांसफर से पेमेंट तक बेअसर रहेंगे ये काम

Bank Strike on 27th January: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 5-डे वर्क वीक को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फैसला किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 26, 2026, 08:04 PM IST

Bank Strike: 27 जनवरी को देशभर में रहेगी बैंक कर्मियों की हड़ताल, फिर भी मनी ट्रांसफर से पेमेंट तक बेअसर रहेंगे ये काम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 5-डे वर्क वीक को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फैसला किया है. इससे मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है. अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त निकाय UFBU ने हड़ताल का ये आह्वान 23 जनवरी को चीफ लेबर कमिश्नर के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है. आइए जानते हैं कि इससे किन कामों पर असर नहीं पड़ेगा. 

लगातार तीन दिन बंद रहेंगे बैंक

आपको बता दें कि अगर देशभर में सभी बैंक कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर जाएंगे, तो लगातार तीन दिन तक बैंक में काम नहीं होगा. क्योंकि 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को बैंक बंद रहे. इसी वजह से मंगलवार को लगातार तीन दिनों तक शाखा स्तर की सेवाएं बाधित रहेंगी. यूएफबीयू के घटक अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने पीटीआई को बताया, ''सुलह कार्यवाही के दौरान विस्तृत चर्चा के बावजूद हमारी मांग पर कोई आश्वासन नहीं मिला. इसलिए हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं.''

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और यूएफबीयू के बीच सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी. उन्होंने कहा, ''ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी वाजिब मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है. इससे काम के घंटों का कोई नुकसान नहीं होगा. क्योंकि हम सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमत हुए हैं.''

यूएफबीयू के एक अन्य घटक नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (एनसीबीई) के महासचिव एल चंद्रशेखर ने कहा, ''ये आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टिकाऊ और मानवीय बैंकिंग प्रणाली के लिए है. 5-डे वर्किंग बैंकिंग कोई विलासिता नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय आवश्यकता है.''

कौनसे बैंकों पर नहीं पड़ेगा असर?

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नकद जमा, निकासी, चेक निपटान और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका है. हालांकि, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं का परिचालन काफी हद तक अप्रभावित रहने की उम्मीद है. क्योंकि उनके कर्मचारी उन यूनियनों का हिस्सा नहीं हैं, जो हड़ताल पर जा रही हैं.

इन कामों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद तमाम काम ऐसे हैं, जिनपर कोई असर नहीं पड़ेगा. इनमें डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, नेट बैकिंग, बैंक ऐप या मोबाइल ट्रांज़ैक्शन, UPI, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, एटीएम सेवाएं और प्राइवेट बैंक सभी खुले रहेंगे. 

