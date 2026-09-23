हड़ताल तो पहले भी हुई फिर इस बार बैंक में क्यों कैंसिल की गई रविवार की छुट्टी? इतिहास में कब-कब संडे को खुले रहे बैंक

सरकार ने बुधवार (23 सितंबर) को कहा कि प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से पहले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार को सामान्य रूप से काम करेंगे.

बैंकिंग व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा होती है. जब भी बैंक बंद होने या हड़ताल पर जाने की खबर आती है, तो आम जनता से लेकर बड़े कारोबारियों की सांसें अटक जाती हैं. हाल ही में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की ओर से 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लगातार तीन दिनों की देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है.

ये हड़ताल सप्ताह में पांच दिन काम का नियम लागू करने और अन्य लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए की जा रही है. लेकिन इस बार सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि हड़ताल के बीच पड़ने वाले रविवार (27 सितंबर) को बैंकों को खुला रखने का निर्णय लिया गया.

इस बार संडे को बैंक में नहीं होगी छुट्टी

आमतौर पर रविवार को बैंक पूरी तरह बंद रहते हैं. अब सवाल ये है कि बैंक हड़तालें तो पहले भी होती रहीं हैं, लेकिन आखिर इस बार ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा और भारतीय बैंकिंग के इतिहास में कब-कब संडे को बैंकों के ताले खोले गए हैं? इस बारे में हमने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा से बात की.

हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खोलने की नौबत क्यों आई?

अश्विनी राणा ने बताया कि जब भी बैंक यूनियन हड़ताल पर जाती हैं, तो आम सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ता है. हालांकि, इस बार स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई.

लगातार 5 दिन सेवाएं ठप होने का डर

उन्होंने कहा कि अगर रविवार को भी छुट्टी रहती, तो शनिवार (26 सितंबर) से लेकर बुधवार (30 सितंबर) तक यानी लगातार 5 दिनों के लिए बैंक बंद हो जाते. इतने लंबे समय तक शाखाएं बंद रहने से नकद निकासी, चेक क्लीयरेंस, व्यापारिक लेनदेन और जरूरी कागजी काम पूरी तरह ठप हो सकते थे.

30 सितंबर की हाफ इयरली क्लोजिंग

सितंबर का आखिरी हफ्ता वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों की क्लोजिंग का समय होता है. इस दौरान बैंकों को कई तरह के वित्तीय समायोजन, सरकारी लेनदेन और लेखा-जोखा पूरा करना होता है. हड़ताल की वजह से इस क्लोजिंग पर गहरा असर पड़ता, इसलिए सरकार और बैंक प्रबंधन ने रविवार को कामकाज चालू रखने का फैसला लिया ताकि जनता अपने जरूरी काम पहले निपटा सके.

डिजिटल पेमेंट के बावजूद कागजी काम की निर्भरता

आज भले ही देश में UPI और इंटरनेट बैंकिंग का दायरा बढ़ गया है, लेकिन बड़े व्यापारी, किसान और पेंशनभोगी आज भी बैंक ब्रांच की फिजिकल सेवाओं पर निर्भर हैं. इसलिए रविवार को बैंक खोलकर आम नागरिकों को राहत देने की कोशिश की गई.

इतिहास में कब-कब रविवार को खुले रहे बैंक?

ऐसा पहली बार नहीं है जब रविवार के दिन बैंकों में काम हुआ हो. भारतीय बैंकिंग के इतिहास में कई खास मौकों पर रविवार की सरकारी छुट्टी रद्द की जा चुकी है.

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च)

अश्विनी राणा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, को रविवार पड़ता है, तो भी सभी बैंकों को खुला रखा जाता है. इसका मकसद सरकारी टैक्स कलेक्शन, चालान जमा करने और खातों के वार्षिक निपटान को बिना रुकावट पूरा करना होता है.

2016 की नोटबंदी के दौरान

नवंबर 2016 में जब देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए गए थे, तब बैंकों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी. उस वक्त जनता की सहूलियत और पुराने नोट बदलने के लिए भी शनिवार और रविवार को बैंक कर्मचारियों ने काम किया था.

टैक्स कलेक्शन और योजनाओं की डेडलाइन

आयकर या एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीखों पर अक्सर आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि वे रविवार को भी विशेष काउंटर खोलें, ताकि करदाता समय पर अपना टैक्स जमा कर सकें.

डिजिटल बैंकिंग सबसे बड़ा सहारा!

हालांकि रविवार को बैंक शाखाएं खोलने से उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें काउंटर पर जाकर लेनदेन करना होता है, लेकिन बैंकिंग एक्सपर्ट का मानना है कि आपात स्थिति में डिजिटल बैंकिंग ही सबसे बड़ा सहारा बनती है.

जब भी कभी हड़ताल या लंबी छुट्टियों का सिलसिला बने, तो ग्राहकों को ये कुछ कदम उठाने चाहिए.-

नकद का इंतजाम- लंबे वीकेंड या हड़ताल से पहले जरूरत का कैश निकालकर रखें, क्योंकि कई बार एटीएम में भी कैश खत्म हो जाता है.

लंबे वीकेंड या हड़ताल से पहले जरूरत का कैश निकालकर रखें, क्योंकि कई बार एटीएम में भी कैश खत्म हो जाता है. नेट बैंकिंग और UPI का इस्तेमाल- दैनिक खर्चों और छोटे लेनदेन के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें, क्योंकि ये सेवाएं हड़ताल के दौरान भी चालू रहती हैं.

दैनिक खर्चों और छोटे लेनदेन के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें, क्योंकि ये सेवाएं हड़ताल के दौरान भी चालू रहती हैं. चेक जमा करने में सावधानी- हड़ताल के दिनों में चेक क्लीयरेंस पूरी तरह बंद या धीमी हो जाती है, इसलिए ऑनलाइन एनईएफटी या आरटीजीएस का विकल्प चुनें.

बैंक कर्मचारियों की अपनी मांगें हैं और यूनियनों का अपना पक्ष, लेकिन जब भी आम जनता की दैनिक जरूरतों और देश की अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराता है, तो प्रशासन को आपातकालीन कदम उठाने पड़ते हैं. रविवार को बैंक खोलना एक ऐसा ही असाधारण फैसला है.

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