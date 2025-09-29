Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

बैंकों की छुट्टी की बात करें तो कुछ जगहों पर 4 तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं, जहां बैंक 1 या दो नहीं बल्कि पूरे 5 दिन तक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में रविवार के अलावा और कौन से कौन से दिन और कहां पर बैंक कितने दिनों तक बंद रहेंगे.

नवरात्रि में दुर्गा पूजा के साथ ही दशहरा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है. ऐसे में देश के कई हिस्सों में बैंकों की 2 या उससे भी ज्यादा दिनों की छुट्टी रहेगी. इनमें सरकारी बैंकों से लेकर प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि देश में सभी राज्यों के बैंक बंद रहेंगे. इसकी वजह अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन पर बैंकों की छुट्टी रह सकती है.

कहीं 4 को कुछ जगहों पर 5 दिन बंद रहेंगे बैंक

बैंकों की छुट्टी की बात करें तो कुछ जगहों पर 4 तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं, जहां बैंक 1 या दो नहीं बल्कि पूरे 5 दिन तक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में रविवार के अलावा और कौन से कौन से दिन और कहां पर बैंक कितने दिनों तक बंद रहेंगे...

यहां हफ्ते में 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

देश के अलग अलग हिस्सों में अलग मान्यताएं हैं. ज्यादातर जगहों पर दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है तो कुछ जगहों पर विजयदशमी को विशेष रूप से मनाया जाता है. यहां पर बैंकों से लेकर अन्य प्राइवेट फर्म और बैंक तक बंद रहते हैं. इनमें त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड ऐसे हैं, जहां पर इस हफ्ते 4 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें 29 सितंबर यानी महासप्तमी, अष्टमी और नवमी यानी दुर्गा पूजा पर बैंकों की छुट्टी रहेगी.

इन जगहों पर 5 दिन बंद रहेंगे बैंक

वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और मेघालय में दुर्गा पूजा से लेकर विजयदशमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. यहां पर 1 अक्टूबर को नवरात्रि खत्म होंगे. यानी 1 अक्टूबर महाअष्टमी, 2 को महानवमी, 3 को विजय दशहरा की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा सिक्किम में 3 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहेंगे. वहीं 4 व 5 अक्टूबर को भी बैंक की छुट्टी रहेगी.

ये बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

बैंक अधिकारियों के अनुसार, भले ही त्योहार या शनिवार रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे, लेकिन इस बीच कुछ बैकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, जो सातों दिन 24 घंटे जारी रहती हैं. इनमें नेट बैंकिंग से लेकर यूपीआई और एटीएम शामिल है. अगर को पैसे ट्रांसफर करने से लेकर कैश निकालने की जरूरत है तो आप यह नेट बैंकिंग एटीएम के जरिये कर सकते हैं.

