इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा लें जरूरी काम, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में कई दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं.

अगर आप इस हफ्ते बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो पहले बैंक की ओर से एक जरूरी अपडेट पढ़ लीजिए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक, 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच कई राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. चूंकि इसमें शनिवार और रविवार भी शामिल हैं, इसलिए आपके जरूरी काम अटक सकते हैं. बेहतर होगा कि आप बैंक जाने से पहले छुट्टियों की यह लिस्ट देख लें और अपने काम समय से निपटा लें.

1 मई को बैंक क्यों बंद रहेंगे?

1 मई का दिन भारत में दो बड़ी वजहों से मनाया जाता है. पहली- महाराष्ट्र दिवस, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के गठन की खुशी में मनाया जाता है. दूसरी- मजदूर दिवस, जो पूरे भारत और दुनिया भर में कामगारों के सम्मान में मनाया जाता है. इस वजह से महाराष्ट्र के साथ-साथ कई अन्य राज्यों में भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

क्या बुद्ध पूर्णिमा की भी छुट्टी है?

बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है और कई राज्यों में इस दिन बैंक की छुट्टी होती है. हालांकि, यह तारीख हर साल बदलती रहती है. आपको अपने राज्य की स्थानीय लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो.

इस हफ्ते कब-कब छुट्टियां (27 अप्रैल - 3 मई 2026)

तारीख दिन स्थिति टिप्पणी 27 अप्रैल सोमवार कामकाज का दिन ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहेंगे 28 अप्रैल मंगलवार कामकाज का दिन बैंक का काम सामान्य रहेगा 29 अप्रैल बुधवार कामकाज का दिन कोई बड़ी छुट्टी नहीं है 30 अप्रैल गुरुवार कामकाज का दिन बैंक खुले रहेंगे 1 मई शुक्रवार बैंक छुट्टी महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस 2 मई शनिवार बैंक छुट्टी कई जगह शनिवार की छुट्टियां पड़ रही हैं 3 मई रविवार साप्ताहिक छुट्टी देशभर में बैंक बंद रहेंगे

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे काम

भले ही बैंक की शाखाएं बंद हों, लेकिन आप घर बैठे अपनी बैंकिंग जरूरतें पूरी कर सकते हैं. छुट्टियों के दौरान ये सुविधाएं 24 घंटे चालू रहेंगी-

नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप- आप एक खाते से दूसरे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं.

ATM- कैश निकालने या जमा करने के लिए एटीएम मशीनें हमेशा खुली रहती हैं.

UPI और डिजिटल पेमेंट- गूगल पे, फोनपे या पेटीएम जैसे माध्यमों से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं.

चूंकि लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए चेक क्लियरेंस या कैश विड्रॉल जैसे जरूरी कामों को हफ्ते की शुरुआत (27-30 अप्रैल) में ही निपटा लेना समझदारी होगी. अंतिम समय की भागदौड़ और परेशानी से बचने के लिए अपने राज्य की हॉलिडे लिस्ट का ध्यान रखें.