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Bank Holiday List: अगले हफ्ते किस-किस दिन बंद रहेंगे बैंक? जाने से पहले चेक करें हॉलिडे लिस्ट

Bank Holidays in July 2026: अगर आपको अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम जैसे कैश डिपॉजिट, चेक क्लियरिंग या ड्राफ्ट बनवाना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 19, 2026, 01:50 PM IST

Bank Holiday List: अगले हफ्ते किस-किस दिन बंद रहेंगे बैंक? जाने से पहले चेक करें हॉलिडे लिस्ट

बैंक हॉलिडे लिस्ट (सांकेतिक तस्वीर)

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अगर आपके पास अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी या बड़ा काम है, तो घर से निकलने से पहले यह खबर आपके बहुत काम की है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में त्योहारों और वीकेंड के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.

राहत की बात यह है कि ये सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी. हर राज्य के त्योहार अलग होते हैं, इसलिए बैंकों के बंद होने की तारीखें भी अलग-अलग हैं. आपको बताते हैं कि अगले सात दिनों में कब और कहां बैंक बंद रहेंगे.

अगले हफ्ते का बैंक हॉलिडे शेड्यूल

हफ्ते की शुरुआत यानी 20 जुलाई (सोमवार) को देश के लगभग सभी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे, कहीं कोई बड़ी छुट्टी नहीं है. इसके अगले दिन यानी 21 जुलाई (मंगलवार) को भी देश के ज्यादातर राज्यों में काम चलता रहेगा, हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व के चलते कामकाज प्रभावित हो सकता है.

हफ्ते के बीच में यानी 22 जुलाई (बुधवार) को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बैंकों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि वहां इस दिन पारंपरिक 'खारची पूजा' मनाई जाएगी. इसके बाद 23 जुलाई (गुरुवार) और 24 जुलाई (शुक्रवार) को लगभग हर जगह बैंक खुले रहेंगे, सिवाय उन चुनिंदा इलाकों के जहां शुक्रवार को कोई लोकल फेस्टिवल हो.

हफ्ते का आखिरी हिस्सा हर किसी के लिए मायने रखता है. 25 जुलाई को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से देश के सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. वहीं, अगले ही दिन 26 जुलाई को रविवार होने के कारण पूरे भारत में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा यानी 25 और 26 जुलाई को देश में कहीं भी बैंक की ब्रांच नहीं खुलेगी.

अलग-अलग राज्यों में अलग नियम क्यों?

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एक राज्य में बैंक खुला है तो दूसरे में बंद क्यों है? दरअसल, आरबीआई जो कैलेंडर तैयार करता है, उसमें तीन तरह की छुट्टियां शामिल होती हैं. पहली होती है नेशनल हॉलिडे, जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, जो पूरे देश में लागू होती है. दूसरी होती है रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की छुट्टी. तीसरी श्रेणी उन त्योहारों की होती है जो किसी खास राज्य या संस्कृति से जुड़े होते हैं. यही वजह है कि खारची पूजा पर सिर्फ त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे, बाकी देश में काम होता रहेगा.

ब्रांच बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे आपके काम

अगर बैंक की ब्रांच बंद भी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब पैसे के लेन-देन के लिए बैंकों के चक्कर काटना जरूरी नहीं रह गया है. छुट्टियों के दिनों में भी आपकी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह एक्टिव रहेंगी. आप अपने फोन से UPI ऐप्स के जरिए किसी को भी तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

इसके अलावा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की मदद से भारी-भरकम फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और लोन की किस्तें चुकाने जैसे काम चौबीसों घंटे किए जा सकते हैं. साथ ही, कैश की जरूरत पड़ने पर आपके इलाके के एटीएम भी हमेशा की तरह चालू रहेंगे. अगर आपका कोई ऐसा काम है जो फोन से नहीं हो सकता, जैसे नया अकाउंट खुलवाना, लॉकर से कीमती सामान निकालना, बड़ा लोन अप्रूव कराना या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, तो बेहतर यही होगा कि आप सोमवार से शुक्रवार के बीच अपने नजदीकी बैंक में जाकर उसे निपटा लें.

घर से निकलने से पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने बैंक के ऐप पर लोकल छुट्टियों की लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि आपका समय और चक्कर दोनों बच सकें.

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