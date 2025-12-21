FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

Homeबिजनेस

बिजनेस

Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

Bank Holidays December 2025: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में क्रिसमस और साप्ताहिक अवकाशों के चलते कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक लगातार पांच दिन तक बंद रहेंगे.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 21, 2025, 11:17 PM IST

Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

Bank Holidays

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिसंबर का महीना जैसे-जैसे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साल 2025 की विदाई भी नजदीक आती जा रही है. क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे बड़े त्योहारों के कारण इस महीने बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर देखने को मिलेगा. खासतौर पर 22 दिसंबर से शुरू होने वाला सप्ताह ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान देश के कई हिस्सों में बैंकों में लंबी छुट्टियां रहेंगी. ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले से निपटाना समझदारी होगी. 

कामकाज की योजना सोच-समझकर बनानी होगी

दिसंबर 2025 में बैंक ग्राहकों को अपने कामकाज की योजना सोच-समझकर बनानी होगी. इस महीने कुल मिलाकर अलग-अलग राज्यों में बैंकों की 19 छुट्टियां रहेंगी. इनमें साप्ताहिक अवकाश के साथ-साथ स्थानीय त्योहारों और क्रिसमस से जुड़ी छुट्टियां शामिल हैं. देशभर में हर रविवार यानी 7, 14, 21 और 28 दिसंबर को सभी बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 13 और 27 दिसंबर को दूसरे और चौथे शनिवार के कारण भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. इन नियमित छुट्टियों के अलावा कई राज्यों में स्थानीय पर्वों की वजह से अतिरिक्त अवकाश घोषित किए गए हैं. 

इस हफ्ते सात में से छह दिन बैंक बंद

सबसे ज्यादा असर 22 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा. इस हफ्ते सात में से छह दिन बैंक बंद रहेंगे. 22 दिसंबर को सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग पर्व के कारण बैंक नहीं खुलेंगे. इसके बाद 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में बैंक रहेंगे. इसके बाद 26 दिसंबर को भी मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते छुट्टी रहेगी. 27 दिसंबर को जहां पूरे देश में चौथे शनिवार की वजह से बैंक बंद होंगे, वहीं नागालैंड में क्रिसमस उत्सव के कारण अतिरिक्त अवकाश रहेगा. 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण एक बार फिर देशभर में बैंक नहीं खुलेंगे.

यह भी पढ़ें: Indian Railways: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन से सफर होगा थोड़ा महंगा, इस दिन से होंगे नए रेट लागू

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी

पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण होंगे. मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में 24 से 28 दिसंबर तक लगातार पांच दिन बैंक बंद रहेंगे. मेघालय में 29 दिसंबर को बैंक खुलेंगे, लेकिन 30 दिसंबर को फिर से अवकाश रहेगा. ऐसे में बैंक से जुड़े जरूरी लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, कैश जमा या निकासी जैसे काम समय रहते पूरे कर लेना ही बेहतर विकल्प है. बताते चलें, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शाखा से जुड़े कामों के लिए ग्राहकों को पहले से तैयारी करनी होगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद
अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर
अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें
क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई
क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई
PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
MORE
Advertisement