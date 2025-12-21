Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

Bank Holidays December 2025: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में क्रिसमस और साप्ताहिक अवकाशों के चलते कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक लगातार पांच दिन तक बंद रहेंगे.

दिसंबर का महीना जैसे-जैसे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साल 2025 की विदाई भी नजदीक आती जा रही है. क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे बड़े त्योहारों के कारण इस महीने बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर देखने को मिलेगा. खासतौर पर 22 दिसंबर से शुरू होने वाला सप्ताह ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान देश के कई हिस्सों में बैंकों में लंबी छुट्टियां रहेंगी. ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले से निपटाना समझदारी होगी.

कामकाज की योजना सोच-समझकर बनानी होगी

दिसंबर 2025 में बैंक ग्राहकों को अपने कामकाज की योजना सोच-समझकर बनानी होगी. इस महीने कुल मिलाकर अलग-अलग राज्यों में बैंकों की 19 छुट्टियां रहेंगी. इनमें साप्ताहिक अवकाश के साथ-साथ स्थानीय त्योहारों और क्रिसमस से जुड़ी छुट्टियां शामिल हैं. देशभर में हर रविवार यानी 7, 14, 21 और 28 दिसंबर को सभी बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 13 और 27 दिसंबर को दूसरे और चौथे शनिवार के कारण भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. इन नियमित छुट्टियों के अलावा कई राज्यों में स्थानीय पर्वों की वजह से अतिरिक्त अवकाश घोषित किए गए हैं.

इस हफ्ते सात में से छह दिन बैंक बंद

सबसे ज्यादा असर 22 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा. इस हफ्ते सात में से छह दिन बैंक बंद रहेंगे. 22 दिसंबर को सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग पर्व के कारण बैंक नहीं खुलेंगे. इसके बाद 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में बैंक रहेंगे. इसके बाद 26 दिसंबर को भी मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते छुट्टी रहेगी. 27 दिसंबर को जहां पूरे देश में चौथे शनिवार की वजह से बैंक बंद होंगे, वहीं नागालैंड में क्रिसमस उत्सव के कारण अतिरिक्त अवकाश रहेगा. 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण एक बार फिर देशभर में बैंक नहीं खुलेंगे.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी

पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण होंगे. मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में 24 से 28 दिसंबर तक लगातार पांच दिन बैंक बंद रहेंगे. मेघालय में 29 दिसंबर को बैंक खुलेंगे, लेकिन 30 दिसंबर को फिर से अवकाश रहेगा. ऐसे में बैंक से जुड़े जरूरी लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, कैश जमा या निकासी जैसे काम समय रहते पूरे कर लेना ही बेहतर विकल्प है. बताते चलें, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शाखा से जुड़े कामों के लिए ग्राहकों को पहले से तैयारी करनी होगी.

