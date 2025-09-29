Add DNA as a Preferred Source
Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं

'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी

अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट

WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई को लेकर तोड़ी चुप्पी, जनता के सामने रखा 241 करोड़ रुपये का पूरा लेखा-जोखा

झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

अक्टूबर में बैंक की लंबी छुट्टियां पड़ने वाली है. इतना ही नहीं त्योहारों की वजह से बैंक आधे से भी ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे. आरबीआई कलेंडर के अनुसार, अक्टूबर में 21 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 29, 2025, 04:52 PM IST

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर
नवरात्रि में दुर्गा पूजा के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो गई है. इस बार दशहरा से लेकर दिवाली तक कई सारे बड़े हिंदू त्योहार अक्टूबर माह की शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक पड़ रहे हैं. ऐसे में अक्टूबर 2025 का माह छुट्टियों से भरा रहने वाला है. अगर आप अगले महीने बैंक का कोई काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टी जरूर जान लें. इसकी वजह त्योहारों के सीजन में बैंकों की बंपर छुट्टियां होना है. आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कितने दिनों तक बैंक की छुट्टी रहेगी. 

अक्टूबर माह में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

अक्टूबर में बैंक की लंबी छुट्टियां पड़ने वाली है. इतना ही नहीं त्योहारों की वजह से बैंक आधे से भी ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे. आरबीआई कलेंडर के अनुसार, अक्टूबर में 21 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. इनकी शुरुआत विजयदशमी से हो जाएगी और दिवाली तक रहेगी. हालांकि इसमें कुछ राज्यों की विशेष छुट्टियां भी शामिल हैं. 

अक्टूबर में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

तारीख   - अवकाश  - छुट्टी वाले राज्य / क्षेत्र

1 अक्टूबर  2025-  विजयदशमी (दशहरा), अयुध पूजा, दुर्गा पूजा    दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु
2 अक्टूबर 2025-  महात्मा गांधी जयंती (राष्ट्रीय अवकाश)    पूरे भारत में
3 अक्टूबर 2025-   दशहरा / दुर्गा पूजा    असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
4 अक्टूबर  2025-  दुर्गा पूजा (दशैन)    सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम
5 अक्टूबर  2025-  रविवार (साप्ताहिक अवकाश)    पूरे भारत में
6 अक्टूबर  2025- लक्ष्मी पूजा    ओडिशा, पश्चिम बंगाल
7 अक्टूबर 2025-   महर्षि वाल्मीकि जयंती, कुमार पूर्णिमा    दिल्ली, पंजाब, ओडिशा
10 अक्टूबर  2025-  करवा चौथ    दिल्ली, पंजाब, हरियाणा
11 अक्टूबर   2025-  दूसरा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)    पूरे भारत में
12 अक्टूबर  2025-  रविवार (साप्ताहिक अवकाश)    पूरे भारत में
18 अक्टूबर  2025-  काति बिहू    असम
19 अक्टूबर  2025-  रविवार (साप्ताहिक अवकाश)    पूरे भारत में
20 अक्टूबर  2025-  दीपावली (नरक चतुर्दशी / काली पूजा)    महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
21 अक्टूबर  2025-  दिवाली अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा    दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
22 अक्टूबर  2025-  बली प्रतिपदा, विक्रम संवत नया साल, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा    गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
23 अक्टूबर  2025-   भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, यम द्वितीया, Ningol Chakkouba    उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार
25 अक्टूबर 2025-   चौथा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश)    पूरे भारत में
26 अक्टूबर 2025-   रविवार (साप्ताहिक अवकाश)    पूरे भारत में
27 अक्टूबर 2025-   छठ पूजा (शाम का अर्घ्य)    बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
28 अक्टूबर  2025-   छठ पूजा (सुबह का अर्घ्य)    बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
31 अक्टूबर 2025-   सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती    गुजरात

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

