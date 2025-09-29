Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर
डीएनए मनी
अक्टूबर में बैंक की लंबी छुट्टियां पड़ने वाली है. इतना ही नहीं त्योहारों की वजह से बैंक आधे से भी ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे. आरबीआई कलेंडर के अनुसार, अक्टूबर में 21 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे.
नवरात्रि में दुर्गा पूजा के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो गई है. इस बार दशहरा से लेकर दिवाली तक कई सारे बड़े हिंदू त्योहार अक्टूबर माह की शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक पड़ रहे हैं. ऐसे में अक्टूबर 2025 का माह छुट्टियों से भरा रहने वाला है. अगर आप अगले महीने बैंक का कोई काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टी जरूर जान लें. इसकी वजह त्योहारों के सीजन में बैंकों की बंपर छुट्टियां होना है. आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कितने दिनों तक बैंक की छुट्टी रहेगी.
अक्टूबर में बैंक की लंबी छुट्टियां पड़ने वाली है. इतना ही नहीं त्योहारों की वजह से बैंक आधे से भी ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे. आरबीआई कलेंडर के अनुसार, अक्टूबर में 21 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. इनकी शुरुआत विजयदशमी से हो जाएगी और दिवाली तक रहेगी. हालांकि इसमें कुछ राज्यों की विशेष छुट्टियां भी शामिल हैं.
1 अक्टूबर 2025- विजयदशमी (दशहरा), अयुध पूजा, दुर्गा पूजा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु
2 अक्टूबर 2025- महात्मा गांधी जयंती (राष्ट्रीय अवकाश) पूरे भारत में
3 अक्टूबर 2025- दशहरा / दुर्गा पूजा असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
4 अक्टूबर 2025- दुर्गा पूजा (दशैन) सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम
5 अक्टूबर 2025- रविवार (साप्ताहिक अवकाश) पूरे भारत में
6 अक्टूबर 2025- लक्ष्मी पूजा ओडिशा, पश्चिम बंगाल
7 अक्टूबर 2025- महर्षि वाल्मीकि जयंती, कुमार पूर्णिमा दिल्ली, पंजाब, ओडिशा
10 अक्टूबर 2025- करवा चौथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा
11 अक्टूबर 2025- दूसरा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश) पूरे भारत में
12 अक्टूबर 2025- रविवार (साप्ताहिक अवकाश) पूरे भारत में
18 अक्टूबर 2025- काति बिहू असम
19 अक्टूबर 2025- रविवार (साप्ताहिक अवकाश) पूरे भारत में
20 अक्टूबर 2025- दीपावली (नरक चतुर्दशी / काली पूजा) महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
21 अक्टूबर 2025- दिवाली अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
22 अक्टूबर 2025- बली प्रतिपदा, विक्रम संवत नया साल, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
23 अक्टूबर 2025- भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, यम द्वितीया, Ningol Chakkouba उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार
25 अक्टूबर 2025- चौथा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश) पूरे भारत में
26 अक्टूबर 2025- रविवार (साप्ताहिक अवकाश) पूरे भारत में
27 अक्टूबर 2025- छठ पूजा (शाम का अर्घ्य) बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
28 अक्टूबर 2025- छठ पूजा (सुबह का अर्घ्य) बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
31 अक्टूबर 2025- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती गुजरात
