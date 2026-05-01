Bank Holiday: 1 मई को मजदूर दिवस पर किन राज्यों में खुले हैं बैंक, किनमें बंद

1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है. यह दिन देश और दुनिया के निर्माण में मजदूरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन भारत के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी होती है. इस दिन कई राज्यों में बैंकों की आधिकारिक छुट्टी होती है.

क्या 1 मई को बैंक खुले रहेंगे | Are Banks Open on May Day

भारत में बैंकों की छुट्टी RBI तय करता है. RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, देश के ज्यादातर राज्यों में 1 मई को बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बैंकों में मजदूर दिवस की छुट्टी नहीं होगी. RBI Holiday Calendar के मुताबिक, 1 मई को गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, सिक्किम, राजस्थान, नगालैंड, झारखंड और मेघालय में बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे. अन्य सभी राज्यों में मजदूर दिवस की छुट्टी रहेगी.

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Bank Holiday का किन सेवाओं पर पड़ेगा असर

बैंकों में छुट्टी असर केवल उन सेवाओं पर पड़ेगा जिनके लिए बैंक जाना अनिवार्य होता है. जैसे ज्यादा मात्रा में कैश निकालना, डीडी बनवाना या डीडी क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस आदि. बैंक हॉलिडे का असर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI पर नहीं पड़ेगा. किसी को पैसे भेजना हो, रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ATM सर्विसेस भी जारी रहेंगी.

शनिवार 2 मई को बैंक बंद रहेंगे या खुले?

2 मई को महीने का पहला शनिवार है. RBI के नियम के मुताबिक, महीने के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी होती है. पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को केवल तब छुट्टी होती है, जब उस दिन कोई पब्लिक हॉलिडे हो. यानी 2 मई को बैंक खुले रहेंगे.

मई में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

मई के महीने में 5 शनिवार-रविवार पड़ रहे हैं. इस महीने 5 रविवार और 2 शनिवार मिलाकर, कुल सात दिन का साप्ताहिक अवकाश रहेगा. इसके अलावा, 1 मई को ज्यादातर राज्यों में मजदूर दिवस की छु्ट्टी रहेगी. 9 मई को पश्चिम बंगाल में रबिंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. 16 मई को सिक्किम दिवस के मौके पर सिक्किम में बैंकों की छुट्टी रहेगी. 26 मई को काज़ी नज़रूल इस्लाम की जयंती के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे. 27 मई के ज्यादातर राज्यों में बकरीद की छुट्टी रहेगी और अन्य राज्यों में 28 मई को बकरीद की छुट्टी होगी.

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