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मिनिमम बैलेंस से लेकर ATM स्वाइप तक, बैंक चुपके से आपके खाते से कब और कितना पैसा काट लेता है?

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मिनिमम बैलेंस से लेकर ATM स्वाइप तक, बैंक चुपके से आपके खाते से कब और कितना पैसा काट लेता है?

Bank Hidden Charges: कई बार जब हम अपना बैंक स्टेटमेंट या पासबुक चेक करते हैं, तो खाते से कटी हुई कुछ रकम देखकर हैरान रह जाते हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 14, 2026, 03:10 PM IST

मिनिमम बैलेंस से लेकर ATM स्वाइप तक, बैंक चुपके से आपके खाते से कब और कितना पैसा काट लेता है?

जानिए कब-कितना पैसा काटता है बैंक (AI Image)

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अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं और अचानक देखते हैं कि खाते से कुछ पैसे कटे हुए हैं. कई बार ये रकम इतनी छोटी होती है कि हम ध्यान नहीं देते, तो कई बार अच्छी-खासी रकम कटने पर हमारा माथा ठनक जाता है. हमें लगता है कि बैंक ने चुपके से पैसे काट लिए, लेकिन असल में ये वो छुपे हुए चार्ज होते हैं जिनकी जानकारी हमें अकाउंट खोलते वक्त ठीक से नहीं दी जाती या हम खुद उन पर ध्यान नहीं देते.

आरबीआई (RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंक हर छोटी-बड़ी सर्विस के बदले फीस वसूलते हैं. जानिए बैंक आपके खाते से कब और कितना पैसा काट लेते हैं.

मिनिमम बैलेंस न रखने का जुर्माना  

यह सबसे आम वजह है जिससे लोगों के पैसे कटते हैं. हर बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट अपने अलग-अलग अकाउंट्स के लिए एक मिनिमम एवरेज बैलेंस तय करता है. जैसे मेट्रो शहरों में यह 5,000 से 10,000 रुपये हो सकता है, तो गांवों में 1,000 से 2,000 रुपये. अगर महीने के अंत में आपके खाते का औसत बैलेंस इससे कम होता है, तो बैंक पेनल्टी के रूप में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये (प्लस जीएसटी) तक काट लेता है.

एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा पैसे निकालना

कई लोगों को लगता है कि अपने बैंक के एटीएम से जितनी बार चाहें पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक आपको हर महीने अपने एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन देते हैं. दूसरे बैंकों के एटीएम पर यह लिमिट मेट्रो शहरों में 3 और बाकी जगह 5 है. जैसे ही आप इस लिमिट को पार करते हैं, हर एक्स्ट्रा स्वाइप या ट्रांजैक्शन पर बैंक लगभग 21 रुपये (प्लस टैक्स) वसूलने लगता है, चाहे आप सिर्फ बैलेंस ही क्यों न चेक कर रहे हों.

एटीएम/डेबिट कार्ड की सालाना फीस

नया एटीएम कार्ड लेते समय तो हमें खुशी होती है, लेकिन साल में एक बार बैंक इसके रखरखाव के नाम पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज काटता है. यह आपके कार्ड के टाइप (क्लासिक, प्लेटिनम या रुपे, वीजा, मास्टरकार्ड) पर निर्भर करता है. अमूमन यह चार्ज 150 रुपये से लेकर 500 रुपये सालाना तक हो सकता है, जो बिना किसी एडवांस मैसेज के सीधे खाते से कट जाता है.

एसएमएस अलर्ट चार्ज

आपके फोन पर आने वाले हर पैसे कटने या जमा होने के मैसेज मुफ्त नहीं होते. बैंक हर तिमाही में एसएमएस अलर्ट सर्विस के नाम पर 15 से 25 रुपये काटते हैं. हालांकि, आरबीआई के अनुसार जरूरी ट्रांजैक्शन अलर्ट मुफ्त होने चाहिए, लेकिन कमर्शियल और अन्य अपडेट्स के नाम पर बैंक यह चार्ज वसूल ही लेते हैं.

चेक बाउंस और अन्य छुपे चार्ज

अगर आपने किसी को चेक दिया और खाते में पैसे न होने की वजह से वह बाउंस हो गया, तो आपको तगड़ा फटका लग सकता है. बैंक इसके लिए 250 से 500 रुपये तक काट लेते हैं. इसके अलावा, साल में एक सीमा से ज्यादा बार चेकबुक लेने, बैंक ब्रांच जाकर तय लिमिट से ज्यादा बार कैश जमा करने या निकालने पर भी छुपे हुए चार्ज लगते हैं.

बचने का उपाय क्या है?

इन अनचाहे शुल्कों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बैंक की शेड्यूल ऑफ चार्जेस लिस्ट को उसकी वेबसाइट पर जरूर चेक करें. डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि एटीएम स्वाइप की लिमिट खत्म न हो, और अपने खाते में हमेशा जरूरी मिनिमम बैलेंस बनाए रखें.

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