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हिंदी न्यूज़बिजनेस

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Bank Closed: आज बैंक जाने से पहले देख लें RBI Holiday List, दिल्ली-यूपी से लेकर इन राज्यों में बंद रहेंगे Bank

अगर आपका भी बैंक से संबंधित कोई काम अटका हुआ है तो आज गलती से भी बैंक न जाये. क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है. इसकी वजह त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. आइए जानते हैं कब कब बंद रहेंगे बैंक.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 26, 2026, 07:54 AM IST

Bank Closed: आज बैंक जाने से पहले देख लें RBI Holiday List, दिल्ली-यूपी से लेकर इन राज्यों में बंद रहेंगे Bank

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देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है. इसबीच अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जांच जरूर कर लें, क्योंकि बैंक की छुट्टी हो सकती है. आज भी 26 अगस्‍त बुधवार को कई राज्‍यों में बैंक बंद रहेंगे. इसकी वजह मिलाद-उन-नबी है. इसके चलते कई राज्‍यों में आज बैंकों की छुट्टि है. ऐसे में अगर आप भी आज बैंक से जुड़े कामकाज के लिए बैंक-ब्रांच जाने की सोच रहे हैं तो जाने से पहले चेक कर लें कि कहीं आपके राज्‍य में भी आज बैंक बंद तो नहीं है... 

इन राज्यों में आज बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट देखें तो देश के ज्यादातर राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे. इसकी वजह मुस्लिम समुदाय के पर्व ईद-ए-मिलाद का होना है. ऐसे में न सिर्फ पब्लिक सेक्‍टर के बैंक SBI, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक में छुट्टी रहेगी. वहीं प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक और कई नन बैंकिंग फाइनेंस संस्‍थानों में भी छुट्टी रहेगी. 

इन राज्यों में आज बैंकों की रहेगी छुट्टी

ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) पैगंबर हजरत मुहम्मद की याद में मनाए जाने वाले इस पर्व के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में बैंक की छुट्टी घोषित है. वहीं आंध्र प्रदेश में पहले यह छुट्टी मंगलवार को तय थी, लेकिन चांद के दीदार और स्थानीय अधिसूचना के बाद इसे बदलकर आज यानी 26 अगस्त कर दिया गया है.

केरल में ओणम का माहौल

केरल में आज तिरुवोनम के उपलक्ष्य में बैंक बंद हैं. मान्यता है कि इस दिन महान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, इसलिए पूरा राज्य जश्न और छुट्टी के माहौल में डूबा है. इसे दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. 

रक्षाबंधन से फिर शुरू हो जाएगी बैंकों की छुट्टी

वहीं आपको बता दें कि आज की छुट्टी के बाद बैंक का काम निपटाने के लिए 24 घंटे यानी अगला दिन गुरुवार मिलेगा. इसके बाद शुक्रवार को रक्षाबंधन की वजह से फिर से बैंक बंद हो जाएंगे. रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार, शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी. इसके ठीक बाद शनिवार महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से और रविवार का वीकेंड शुरू हो जाएगा. ऐसे में तीन दिन बैंक बंद रहेंगे. 

चेक बाउंस और लेट फीस से कैसे बचें

शाखाएं बंद होने का मतलब यह नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग भी ठप है, लेकिन कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आपको परेशानी में डाल सकती है.अगर आपकी किसी लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड बिल की आखिरी तारीख आज है और आपने चेक जमा कर रखा है, तो आज क्लियरिंग हाउस बंद रहने से प्रोसेसिंग अटक जाएगी. इसके साथ ही 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) या शाखा पर निर्भर रहने वाले कारोबारियों के लिए आज का दिन ठप रहेगा.

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