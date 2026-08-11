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घर बैठे WhatsApp से बनवाएं आयुष्मान कार्ड! ऐसे पाएं 5 लाख रु का फ्री हेल्थ कवर

आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 11, 2026, 01:46 PM IST

घर बैठे WhatsApp से बनवाएं आयुष्मान कार्ड! ऐसे पाएं 5 लाख रु का फ्री हेल्थ कवर

व्हाट्सएप के जरिए कैसे अप्लाई करें? (AI Image)

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अगर आप या आपका कोई जानने वाला आयुष्मान कार्ड बनवाने की सोच रहा है, तो मन में कई सवाल उठते होंगे जैसे कि यह कार्ड आखिर कौन-कौन बनवा सकता है? इसके लिए अप्लाई कहां करना होगा? और कौन-कौन से कागजातों की जरूरत पड़ेगी? आपको बताते हैं आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के बारे में सबकुछ.

आयुष्मान कार्ड क्या है और इसके फायदे?

आयुष्मान कार्ड एक ऐसा डिजिटल कार्ड है, जो आपको और आपके परिवार को गंभीर बीमारियों के समय अस्पताल के भारी-भरकम बिलों से बचाता है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. इसका सीधा मतलब यह है कि अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है और आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते.

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

  • 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग- सरकार ने अब 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से जोड़ दिया है. चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो, या उनके पास पहले से कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों न हो, वे सभी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह योग्य हैं.
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार- बुजुर्गों के अलावा, अन्य लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है. इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब व जरूरतमंद परिवारों को शामिल किया गया है.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह तरीका बेहद आसान है-

  • सबसे पहले आयुष्मान योजना के आधिकारिक पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) पर जाएं.
  • अपने मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी डालकर लॉग इन करें.
  • इसके बाद PM-JAY योजना का चयन करें, फिर अपना राज्य और जिला चुनें.
  • सूची में अपना नाम खोजने के लिए अपना नाम या आधार नंबर दर्ज करके सर्च करें.
  • नाम मिलने पर अपनी एक साफ फोटो अपलोड करें और ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करके फॉर्म सबमिट कर दें.

व्हाट्सएप के जरिए कैसे अप्लाई करें?

  • अब आयुष्मान कार्ड बनवाना और भी आसान हो गया है. आप अपने फोन में व्हाट्सएप के जरिए भी यह काम कर सकते हैं.
  • अपने फोन में सरकार का आधिकारिक आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप नंबर +91 72908 23838 सेव करें.
  • इस नंबर पर "Hi" या "Hello" लिखकर मैसेज भेजें.
  • विकल्पों में से 'Choose Service' चुनें और फिर 'My Ayushman Card' > 'Apply for PMJAY Card' पर जाएं.
  • दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें और अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें.

अगर आपके पास पहले से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल अपना कार्ड डाउनलोड करने, केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने, या अपने कार्ड को लॉक और अनलॉक करने के लिए कर सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज कौन से?

कार्ड बनवाते समय आपके पास कुछ बुनियादी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे- आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर, राशन कार्ड (परिवार के सत्यापन के लिए). आयुष्मान भारत योजना आज करोड़ों परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है. अगर आप भी इसकी पात्रता में आते हैं, तो बिना देर किए अपना कार्ड जरूर बनवाएं ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े. 

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