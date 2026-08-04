6 महीने में पैसा डबल, 1 साल में 310% का रिटर्न... आज फिर इस स्टॉक ने मचाई तबाही, ब्रोकरेज भी दे रहे खरीदने की सलाह

HSBC ने Ather Energy का शेयर खरीदने की सलाह दी है. उसने शेयर के 1450 रुपये से पार जाने की उम्मीद जताई है. वहीं, CLSA ने 1,600 रुपये और नोमुरा ने 1,714 रुपये का टारगेट दिया है.

मार्केट में दबाव के बीच Ather Energy का शानदार प्रदर्शन

18 फीसदी के उछाल के साथ 1500 रुपये पर रहा कारोबार

एक साल में आई 310 फीसदी की तेजी

6 महीने में डबल किया पैसा, 115 फीसदी का रिटर्न

देश में ईवी व्हीकल्स इंडस्ट्री का दायरा बढ़ता जा रहा है. इलेक्ट्रिक स्कूटी से लेकर कारों तक लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. ऐसे में ईवी टू व्हीलर बनाने वाली एक कंपनी ने शेयर मार्केट में भी तूफान ला दिया है. यह कंपनी है Ather Energy, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है. एक साल में कंपनी के शेयर्स में 310 फीसदी की तेजी आई है. मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को भी मार्केट में दबाव के बावजूद कंपनी के शेयर में 18 फीसदी का उछाल देखा गया.

18 फीसदी उछाल के साथ 1,500 रुपये पर पहुंच गया शेयर

मंगलवार को Ather Energy का शेयर 18 फीसदी के उछाल के साथ 1,500 रुपये पर पहुंच गया. 52 हफ्तों में यह अपने हाई लेवल पर था. हालांकि, दोपहर में 11.27 बजे 16 फीसदी के साथ 1463 रुपये पर कारोबार कर रहा था. एक साल में शेयर में 310 फीसदी की तेजी आई है. पिछले एक महीने की बात करें तो इसमें 28 फीसदी की तेजी देखी गई, जबकि तीन महीनों में यह 53 फीसदी चढ़ गया. वहीं, 6 महीने में इसने शेयर खरीदने वालों के पैसे को डबल कर दिया और 115 प्रतिशत का रिटर्न दिया.

ब्रोकरेज दे रहे शेयर खरीदने की सलाह

नोमुरा जैसे ब्रोकरेज ने Ather Energy के शेयर को खरदीने की सलाह दी है. उसका कहना है इसमें तेजी आ सकती है. वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA का भी कहना है कि इसमें साल दर साल वॉल्यूम 81 प्रतिशत तक बढ़ा है. उसका यह भी कहना है कि ईवी इंडस्ट्री 68 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है तो शेयर में उछाल आने की उम्मीद है. CLSA ने आउटपर्फॉर्मिंग रेटिंग बरकरार रखते हुए, 1,600 रुपये का टारगेट दिया है.

EBITDA मार्जिन में भी 319 बेसिस पॉइंट का सुधार देखा गया है. HSBC ने भी शेयर खरीदने की सलाह दी है. उसने शेयर के 1450 रुपये से पार जाने की उम्मीद जताई है. वहीं, CLSA ने 1,600 रुपये और नोमुरा ने 1,714 रुपये का टारगेट दिया है.

कंपनी का घाटा हुआ कम

Ather Energy ने बताया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी ने अपना घाटा कम करके 51.1 करोड़ रुपये कर दिया है. कंपनी ने यह भी बताया कि उसे हर महीने एथर टू व्हीलर की 50 हजार बुकिंग मिल रही हैं. कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार की पॉलिसी पर भरोसा जताया और कहा कि ईवी के स्वामित्व की लागत में पॉजिटिव मांग के कारण वाहनों की मांग काफी मजबूत बनी हुई है.

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