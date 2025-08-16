महज 20 साल की उम्र में तिलक पंडित ने छठ पूजा वाला ठेकुआ को बना दिया ब्रांड, मां की रेसिपी से मिला था बिजनेस आइडिया

'Add DNA as a Preferred Source'
आज हम आपके लिए एक ऐसे युवा साथी की कहानी लेकर आए हैं. जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में ही पूरे देश में अपनी पहचान बना ली.

राजा राम

Updated : Aug 16, 2025, 07:32 PM IST

Image- Desi Tesi/Insta

कहते हैं अगर कुछ करने का हुनर हो और उसके पीछे सच्ची मेहनत तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता. जी हां आज हम आपके लिए एक ऐसे ही युवा साथी की कहानी लेकर आए हैं. यह कहानी है असम के गुवाहाटी में रहने वाले तिलक पंडित की. जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में ही पूरे देश में अपनी पहचान बना ली. वैसे तो अगर आपका कोई दोस्त बिहार से है तो आप ठेकुआ से जरूर परिचित होंगे. खैर अगर नहीं भी हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं. दरअसल ठेकुआ बेहद मुलायम डिश होती है. जिसे आज के जमाने की भाषा में सॉफ्ट कुकी भी कह सकते हैं. गेहूं का आटा, गुड़, घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन से यह खस्ता डिश तैयार होती है. आमतौर पर छठ पूजा के प्रसाद में इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है. लेकिन आजकल लोग इसे स्नैक्स के रूप में भी खाने लगे हैं.

मन में कैसे आया ख्याल 

बचपन से एक बिहारी परिवार में पले-बढ़े तिलक ने हर साल छठ पूजा के दौरान ठेकुआ बनते देखा था. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिलक ने एक बार अपने कॉलेज में ठेकुआ का स्टॉल लगाया था. वहां लोगों ने इसे खूब पसंद किया. तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसका बिजनेस शुरू किया जाए. जिसके बाद से वो लगातार इसपर काम करना शुरू कर दिया. तिलक ने बेहद ही कम संसाधन में अपना कारोबार शुरू किया.

यह भी पढ़ें: भारत-पाक विभाजन पर NCERT के नए मॉड्यूल से मचा सियासी संग्राम, बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार

मां से इसकी रेसिपी सीखी

उन्होंने अपनी मां से इसकी रेसिपी सीखी. इस काम में उनका परिवार भी साथ खड़ा रहा. शुरुआत में बिना किसी बिजनेस अनुभव के उन्होंने इसे शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने मार्केटिंग करना सीखा. और फिर एक दिन देसी टेसी नाम से कंपनी शुरू कर दी. आज तिलक की यह कंपनी देशभर में ठेकुआ डिलीवर करती है. उनका कारोबार अब लाखों में पहुंच चुका है. जो आज की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करता है. तिलक पंडित को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका यह बिजनेस और आगे बढ़ेगा.

