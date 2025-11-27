FacebookTwitterYoutubeInstagram
असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक के लिए प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल पारित, बिल में 7 और 10 साल की सजा का प्रावधान, पीड़िताओं को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव

Hong Kong Fire: हांगकांग में मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई, 279 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई

1 मिनट में ऐसे पता करें कितना हेल्दी है आपका दिल, घर बैठे मिल जाएगी Heart Health की पूरी रिपोर्ट

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

डीएनी मनी

डीएनए मनी

Apple पर लटकी जुर्माने की तलवार, देनी पड़ सकती है ₹3.2 लाख करोड़ की पेनल्टी, जानें क्या है मामला

New Anti-Competitive Rules: भारत में पहले जुर्माना उस कारोबार पर लगता था जो कंपनी हिंदुस्तान में कर रही है, लेकिन कानून बदलने के बाद CCE को अधिकार मिल गया है कि वह उस कंपनी की दुनियाभर की कमाई पर पेनल्टी लगा सकती है.

रईश खान

Updated : Nov 27, 2025, 05:06 PM IST

Apple पर लटकी जुर्माने की तलवार, देनी पड़ सकती है ₹3.2 लाख करोड़ की पेनल्टी, जानें क्या है मामला

एप्पल पर 3 लाख 20 हजार करोड़ का जुर्माना लगने का खतरा

भारत में एंटी कम्पीटशन एक्ट में बदलाव की वजह से अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल (Apple) मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एप्पल ने इस कानून का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एप्पल का कहना है कि 2024 में किए गए इस कानून में बदलाव की वजह से उस पर ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित भारी जुर्माना लग सकता है. एप्पल पर यह जुर्माना लगभग 38 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 3 लाख 20 हजार करोड़ का हो सकता है.

Apple ने एंटी कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 27(b) और 2024 की पेनल्टी गाइडलाइंस को चुनौती दी है. इस नियम के तहत कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) एप्पल की पूरी दुनिया की कमाई पर जुर्माना लगा सकती है.

दरअसल, भारत में पहले जुर्माना उस कारोबार पर लगता था जो कंपनी हिंदुस्तान में कर रही है, लेकिन कानून बदलने के बाद सीसीआई को अधिकार मिल गया है कि वह उस कंपनी की दुनियाभर की कमाई पर पेनल्टी लगा सकती है. एप्पल को डर है कि डोमिनेंट पोजीशन के गलत इस्तेमाल या कम्पटीशन एक्ट तोड़ने पर उसके ऊपर 3 साल की औसत ग्लोबल कमाई का 10 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है.

क्या है पूरा मामला?

भारत में एप्पल का बड़ा कारोबार है. यहां से कंपनी हर साल बिलियन डॉलर की कमाई करती है. इसकी एक वजह एप्पल स्टोर की अपनी पॉलिसीज हैं. इंडियन डेवलपर्स ने कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) को दी शिकायत दी कि iPhone यूजर्स सिर्फ Apple के ऐप स्टोर से App डाउनलोड कर सकते हैं. पेमेंट सिस्टम भी उसी का होता है. कमीशन भी उसी के नियमों पर अनुसार मिलता है. ऐसे में इंडियन डेवेलपर्स को भारी नुकसान होता है. यह बाजार पर एक तरह का बेवजह कंट्रोल है.

यह भी पढ़ें- गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

भारतीय डेवलपर्स की शिकायत पर सीसीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी. जांच में ऐसे कई तथ्य सामने आए, जिसमें लगा कि Apple अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है. इस वजह से उसे पेनल्टी के दायरे में ला दिया है. एप्पल को भी यह बात समझ आ गई है, लेकिन वह चाहता है कि अगर पेनल्टी लगे तो भारत में किए गए कारोबार पर लगनी चाहिए. पूरी दुनिया की कमाई को जुर्माने के लिए आधार न बनाया जाए. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

Read More

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव
छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
धर्म
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? 99% लोग नहीं जानते होंगे
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
