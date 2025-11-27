Apple पर लटकी जुर्माने की तलवार, देनी पड़ सकती है ₹3.2 लाख करोड़ की पेनल्टी, जानें क्या है मामला

New Anti-Competitive Rules: भारत में पहले जुर्माना उस कारोबार पर लगता था जो कंपनी हिंदुस्तान में कर रही है, लेकिन कानून बदलने के बाद CCE को अधिकार मिल गया है कि वह उस कंपनी की दुनियाभर की कमाई पर पेनल्टी लगा सकती है.

भारत में एंटी कम्पीटशन एक्ट में बदलाव की वजह से अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल (Apple) मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एप्पल ने इस कानून का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एप्पल का कहना है कि 2024 में किए गए इस कानून में बदलाव की वजह से उस पर ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित भारी जुर्माना लग सकता है. एप्पल पर यह जुर्माना लगभग 38 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 3 लाख 20 हजार करोड़ का हो सकता है.

Apple ने एंटी कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 27(b) और 2024 की पेनल्टी गाइडलाइंस को चुनौती दी है. इस नियम के तहत कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) एप्पल की पूरी दुनिया की कमाई पर जुर्माना लगा सकती है.

दरअसल, भारत में पहले जुर्माना उस कारोबार पर लगता था जो कंपनी हिंदुस्तान में कर रही है, लेकिन कानून बदलने के बाद सीसीआई को अधिकार मिल गया है कि वह उस कंपनी की दुनियाभर की कमाई पर पेनल्टी लगा सकती है. एप्पल को डर है कि डोमिनेंट पोजीशन के गलत इस्तेमाल या कम्पटीशन एक्ट तोड़ने पर उसके ऊपर 3 साल की औसत ग्लोबल कमाई का 10 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है.

क्या है पूरा मामला?

भारत में एप्पल का बड़ा कारोबार है. यहां से कंपनी हर साल बिलियन डॉलर की कमाई करती है. इसकी एक वजह एप्पल स्टोर की अपनी पॉलिसीज हैं. इंडियन डेवलपर्स ने कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) को दी शिकायत दी कि iPhone यूजर्स सिर्फ Apple के ऐप स्टोर से App डाउनलोड कर सकते हैं. पेमेंट सिस्टम भी उसी का होता है. कमीशन भी उसी के नियमों पर अनुसार मिलता है. ऐसे में इंडियन डेवेलपर्स को भारी नुकसान होता है. यह बाजार पर एक तरह का बेवजह कंट्रोल है.

भारतीय डेवलपर्स की शिकायत पर सीसीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी. जांच में ऐसे कई तथ्य सामने आए, जिसमें लगा कि Apple अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है. इस वजह से उसे पेनल्टी के दायरे में ला दिया है. एप्पल को भी यह बात समझ आ गई है, लेकिन वह चाहता है कि अगर पेनल्टी लगे तो भारत में किए गए कारोबार पर लगनी चाहिए. पूरी दुनिया की कमाई को जुर्माने के लिए आधार न बनाया जाए. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

