अनिल अंबानी ने लिखा ED को पत्र, जांच में पूरा सहयोग, वर्चुअल पेशी के लिए भी तैयार

अनिल अंबानी ने ED को पत्र भेजकर कहा कि वे FEMA जांच में पूरा सहयोग करेंगे और चाहें तो वर्चुअल तरीके से भी पेश हो सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि विवादित प्रोजेक्ट से उनका संचालन स्तर पर कोई संबंध नहीं था.

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल डी. अंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक विस्तृत पत्र भेजकर साफ कर दिया है कि वे एजेंसी की FEMA जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि विभाग चाहे तो वे वर्चुअल माध्यम से भी पेश हो सकते हैं. अंबानी का यह बयान तब सामने आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गलत तरीके से कहा गया कि ED का समन PMLA के तहत भेजा गया है, जबकि असल मामला विदेशी मुद्रा नियमों से जुड़ी FEMA जांच का है.

पहले से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं

दरअसल, अंबानी की टीम ने मीडिया में चल रही इन रिपोर्ट्स पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि यह मामला लगभग पंद्रह साल पुराना है और एक घरेलू रोड प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसका विदेशी मुद्रा से कोई संबंध नहीं था. टीम के अनुसार, तथ्य से हटकर रिपोर्टिंग से बेवजह भ्रम पैदा हुआ और उन लोगों के प्रति संदेह बना जो पहले से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं.

अपने पत्र में अनिल अंबानी ने एक अहम बात पर जोर दिया कि अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक वे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे. इसका मतलब यह था कि वे कंपनी के रोजमर्रा के संचालन से सीधे जुड़े नहीं थे. उनका रोल केवल नीति निर्धारण और निगरानी तक सीमित था, जबकि सभी दैनिक फैसले और प्रोजेक्ट संचालन पूरी तरह प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखता था. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अब कंपनी के बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए 2010 के इस पुराने प्रोजेक्ट से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था.

FEMA और PMLA दोनों पूरी तरह अलग कानून

प्रवक्ता ने कहा कि कई रिपोर्ट्स ने बिना जांच किए समन को PMLA के तहत बताया, जबकि ED की आधिकारिक सूचना में स्पष्ट रूप से FEMA का उल्लेख है. प्रवक्ता के अनुसार, ऐसे मामलों में तथ्यात्मक सटीकता बेहद जरूरी होती है, खासकर जब जांच किसी पुराने प्रोजेक्ट से जुड़ी हो. जानकारों के मुताबिक, FEMA और PMLA दोनों पूरी तरह अलग कानून हैं. FEMA आमतौर पर दस्तावेज़ों की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहता है, जबकि PMLA गंभीर अपराधों से जुड़ा कानून है. इसलिए अंबानी का शांत और पेशेवर प्रतिक्रिया देना बाजार और निवेशकों के लिए भी भरोसे का संकेत माना जा रहा है.

हर चरण में सहयोग करेंगे

अनिल अंबानी ने अपने पत्र में दोहराया कि वे जांच के हर चरण में सहयोग करेंगे और वर्चुअल अपीयरेंस के लिए भी तैयार हैं. उनकी यह प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना को दिखाती है.

