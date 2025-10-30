अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर लगाया ‘कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग’ का गंभीर आरोप, यहां समझें पूरा मामला

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर आरोप लगाया कि उसकी अचानक सक्रियता और रिपोर्ट्स “दुष्प्रचार और ब्लैकमेलिंग” पर आधारित हैं. कंपनी ने SEBI में शिकायत दर्ज कर शेयरहोल्डर्स के हितों की सुरक्षा की मांग की.
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप और इन्वेस्टिगेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म कोबरापोस्ट के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है. रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीडिया प्लेटफॉर्म की हालिया गतिविधियां केवल “कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग” और “दुष्प्रचार” पर आधारित हैं. कंपनी का दावा है कि इसका उद्देश्य शेयर बाजार और कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करना है.
रिलायंस ग्रुप ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कोबरापोस्ट, जो 2019 से निष्क्रिय था, अचानक फिर से सक्रिय हुआ है और अब पूरी तरह फंडेड कैंपेन चला रहा है. ग्रुप का आरोप है कि इस पीछे कुछ कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्वी हैं, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर की एसेट्स को कम कीमत पर हासिल करना चाहते हैं. रिलायंस का कहना है कि यह पूरी योजना केवल प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी पाने के लिए रची गई है.
इसके अलावा, रिलायंस ने कोबरापोस्ट के प्रमुख अनिरुद्ध बहल पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध और अनुचित तरीकों से रियायतें हासिल करने की कोशिश की. कंपनी का कहना है कि कुछ लोग कोबरापोस्ट के नाम का इस्तेमाल करके रिलायंस से मामला सुलझाने की मांग कर रहे थे, जो सीधे तौर पर एक्सटॉर्शन (extortion) का मामला है. इस विवाद के मद्देनजर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. कंपनी चाहती है कि शेयरों की ट्रेडिंग और अचानक आई गिरावट की जांच कर निवेशकों के हित सुरक्षित किए जाएं.
बहरहाल, रिलायंस ग्रुप ने स्पष्ट किया कि यह कोई जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग का मामला है. कंपनी ने निवेशकों से अपील की है कि वे सिर्फ ऑडिटेड रिपोर्ट्स और रेगुलेटरी फाइलिंग्स पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं.
