बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI के रेड पर अनिल अंबानी का आया रिएक्शन, बोले- 'मुझे निशाना बनाया जा रहा...'

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी ने कथित 2,929 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. अनिल अंबानी के माध्यम से उनके प्रवक्ता ने कहा, 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से संबंधित है. उस समय अनिल अंबानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के रोजाना के कामकाज में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी.'

अनिल अंबानी के हवाले से क्या कहा गया?

अनिल अंबानी के बयान में कहा गया है कि उन्हें चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है. प्रवक्ता ने कहा कि एसबीआई ने अपने आदेश से पांच दूसरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों के खिलाफ कार्यवाही पहले ही वापस ले ली है. बयान में आगे कहा गया है कि वर्तमान में रिलायंस कम्युनिकेशंस का प्रबंधन एसबीआई के नेतृत्व वाली और एक समाधान पेशेवर की देखरेख में लेनदारों की एक समिति की देखरेख में किया जा रहा है. यह मामला पिछले छह साल से एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट सहित कई न्यायिक मंचों के समक्ष विचाराधीन है. बयान के अंत में कहा गया है कि अनिल अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों का खंडन करते हैं और अपना बचाव करेंगे.

23 अगस्त को सीबीआई ने ली थी तलाशी

इससे पहले 23 अगस्त को सीबीआई ने हाल ही में एसबीआई के ₹2,929.05 करोड़ की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास की तलाशी ली थी. एसबीआई की शिकायत के आधार पर गुरुवार को सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल अंबानी, अज्ञात प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.



