Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

Amul Reduced Prices: जीएसटी कट के बाद अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है. इनमें सबसे ज्यादा अमूल घी के दाम घटाए गए हैं. जानिए नए प्राइस.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 20, 2025, 08:47 PM IST

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

Amul Reduced Prices

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का असर अब तेजी से दिखने लगा है. ऑटो कंपनियों के बाद डेयरी प्रॉडक्ट्स कंपनियों ने भी दाम कम करना शुरू कर दिया है. अमूल (Amul) ने घी, मख्खन, पनीर, बटर, आइसक्रीम और चॉकलेट समेत 700 से अधिक पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती कर दी है. नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

अमूल के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा, Amul बटर (100 ग्राम) के प्राइस अब 58 रुपये कर दिए गए हैं. पहले ये 62 रुपये में आता था. इसी तरह अमूल घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये (प्रति लीटर) कर दी गई है.

अमूल का फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) अब 95 रुपये में मिलेगा, जो अभी तक 99 रुपये में मिलता था. वहीं एक किलो की कीमत 990 रुपये से घटाकर 950 रुपये कर दी गई है.

अमूल को होगा मोटा फायदा
GCMMF ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण में हमने भी इसका फायदा ग्राहकों देने का फैसला किया है. अमूल दूध का मानना है कि कीमतों कम होने से डेयरी उत्पादों घी, पनीर, बटर, आइसक्रीम और यूएचटी दूध जैसे उत्पादों की खपत बढ़ेगी. जिससे उनके कारोबार में वृद्धि होगी.

दूध के नहीं घटाए दाम
इससे पहले मदर डेयरी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम करने की घोषणा की थी. हालांकि, दोनों कंपनियों ने अभी फुल क्रीम मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, काऊ मिल्क, बफैलो मिल्क, टोन्ड मिल्क की कीमतों में कटौती नहीं की है. ये उत्पाद तो पहले ही 0 से 5% की कैटेगरी में थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE