Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल
अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान
सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान
दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें
Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां
डीएनए मनी
Amul Reduced Prices: जीएसटी कट के बाद अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है. इनमें सबसे ज्यादा अमूल घी के दाम घटाए गए हैं. जानिए नए प्राइस.
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का असर अब तेजी से दिखने लगा है. ऑटो कंपनियों के बाद डेयरी प्रॉडक्ट्स कंपनियों ने भी दाम कम करना शुरू कर दिया है. अमूल (Amul) ने घी, मख्खन, पनीर, बटर, आइसक्रीम और चॉकलेट समेत 700 से अधिक पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती कर दी है. नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.
अमूल के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा, Amul बटर (100 ग्राम) के प्राइस अब 58 रुपये कर दिए गए हैं. पहले ये 62 रुपये में आता था. इसी तरह अमूल घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये (प्रति लीटर) कर दी गई है.
अमूल का फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) अब 95 रुपये में मिलेगा, जो अभी तक 99 रुपये में मिलता था. वहीं एक किलो की कीमत 990 रुपये से घटाकर 950 रुपये कर दी गई है.
अमूल को होगा मोटा फायदा
GCMMF ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण में हमने भी इसका फायदा ग्राहकों देने का फैसला किया है. अमूल दूध का मानना है कि कीमतों कम होने से डेयरी उत्पादों घी, पनीर, बटर, आइसक्रीम और यूएचटी दूध जैसे उत्पादों की खपत बढ़ेगी. जिससे उनके कारोबार में वृद्धि होगी.
दूध के नहीं घटाए दाम
इससे पहले मदर डेयरी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम करने की घोषणा की थी. हालांकि, दोनों कंपनियों ने अभी फुल क्रीम मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, काऊ मिल्क, बफैलो मिल्क, टोन्ड मिल्क की कीमतों में कटौती नहीं की है. ये उत्पाद तो पहले ही 0 से 5% की कैटेगरी में थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.