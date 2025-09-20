सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

Amul Reduced Prices: जीएसटी कट के बाद अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है. इनमें सबसे ज्यादा अमूल घी के दाम घटाए गए हैं. जानिए नए प्राइस.

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का असर अब तेजी से दिखने लगा है. ऑटो कंपनियों के बाद डेयरी प्रॉडक्ट्स कंपनियों ने भी दाम कम करना शुरू कर दिया है. अमूल (Amul) ने घी, मख्खन, पनीर, बटर, आइसक्रीम और चॉकलेट समेत 700 से अधिक पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती कर दी है. नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

अमूल के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा, Amul बटर (100 ग्राम) के प्राइस अब 58 रुपये कर दिए गए हैं. पहले ये 62 रुपये में आता था. इसी तरह अमूल घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये (प्रति लीटर) कर दी गई है.

अमूल का फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) अब 95 रुपये में मिलेगा, जो अभी तक 99 रुपये में मिलता था. वहीं एक किलो की कीमत 990 रुपये से घटाकर 950 रुपये कर दी गई है.

अमूल को होगा मोटा फायदा

GCMMF ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण में हमने भी इसका फायदा ग्राहकों देने का फैसला किया है. अमूल दूध का मानना है कि कीमतों कम होने से डेयरी उत्पादों घी, पनीर, बटर, आइसक्रीम और यूएचटी दूध जैसे उत्पादों की खपत बढ़ेगी. जिससे उनके कारोबार में वृद्धि होगी.

दूध के नहीं घटाए दाम

इससे पहले मदर डेयरी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम करने की घोषणा की थी. हालांकि, दोनों कंपनियों ने अभी फुल क्रीम मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, काऊ मिल्क, बफैलो मिल्क, टोन्ड मिल्क की कीमतों में कटौती नहीं की है. ये उत्पाद तो पहले ही 0 से 5% की कैटेगरी में थे.

