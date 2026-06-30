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अमेजन 300 रु की खरीदारी पर ₹100 दे रहा वापस! जानिए क्या है कैशबैक ऑफर

Amazon Now Cashback Offer: ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने खास रणनीति अपनाई है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 30, 2026, 02:59 PM IST

अमेजन 300 रु की खरीदारी पर ₹100 दे रहा वापस! जानिए क्या है कैशबैक ऑफर

अमेजन का कैशबैक ऑफर (AI Image)

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  • अमेजन नाऊ नए ग्राहकों को ₹300 के ऑर्डर पर दे रहा ₹100 का कैशबैक  
  • अमेजन अपनी इस सेवा को देश के 300 से ज्यादा शहरों में ले जा रहा
  • भारत में अतिरिक्त 13 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया
  • देश में कंपनी का कुल निवेश बढ़कर 48 अरब डॉलर हो जाएगा

भारत में क्विक कॉमर्स यानी 10-20 मिनट में सामान पहुंचाने का बाजार इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है. ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिनट्स के बीच चल रही इस रेस में अब ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने बेहद आक्रामक एंट्री मारी है. बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए कंपनी पानी की तरह पैसा बहा रही है, जिसने बाकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए अमेजन अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस अमेजन नाऊ (Amazon Now) पर कई धांसू ऑफर्स दे रहा है. कंपनी ने डिलीवरी और प्लेटफॉर्म फीस तो माफ की ही है, साथ ही बड़े ऑर्डर्स पर ₹200 तक का और ₹399 से अधिक के ऑर्डर पर ₹50 का सीधा कैशबैक दे रही है. सबसे बड़ा दांव नए ग्राहकों पर है, जिन्हें महज ₹300 के ऑर्डर पर ₹100 का बंपर कैशबैक मिल रहा है. 

डार्क स्टोर्स की रेस में पिछड़ने का डर

अमेजन की इस आक्रामकता के पीछे एक बड़ी वजह भी है. दरअसल, ऑपरेशंस के मामले में अमेजन फिलहाल अपने विरोधियों से थोड़ा पीछे है. आंकड़ों के अनुसार, इसके एक डार्क स्टोर से रोजाना औसतन सिर्फ 600 से 700 ऑर्डर्स ही डिलीवर हो पा रहे थे. इसके मुकाबले ब्लिंकिट 1,300 से ज्यादा, जेप्टो 1,200 और स्विगी इंस्टामार्ट करीब 1,034 ऑर्डर्स रोजाना प्रोसेस कर रहे थे. इसी फासले को खत्म करने के लिए अमेजन ने कैशबैक का ये दांव चला है. 

देश के 300 शहरों में विस्तार और भारी निवेश

अमेजन सिर्फ ऑफर्स तक सीमित नहीं है, वह अपने नेटवर्क का दायरा भी तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी का प्लान 'अमेजन नाऊ' सेवा को देश के 300 से ज्यादा शहरों में ले जाने का है. इसके लिए ग्लोबल लेवल पर भी तैयारी है. अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने भारत में अतिरिक्त 13 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है, जिससे देश में कंपनी का कुल निवेश बढ़कर 48 अरब डॉलर हो जाएगा. 

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प्रतिद्वंद्वियों के लिए क्यों खड़ी हुई मुसीबत? 

अमेजन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है. उसका मुख्य मुनाफा क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई से आता है, इसलिए वह क्विक कॉमर्स में लंबे समय तक घाटा सहने की ताकत रखती है. इसके विपरीत, ब्लिंकिट और स्विगी जैसी कंपनियों पर शेयर बाजार और निवेशकों का मुनाफा कमाने का भारी दबाव है. इस प्राइस-वॉर का असर दिखने भी लगा है. जब से अमेजन और फ्लिपकार्ट ने इस सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाई है, तब से उनकी विरोधी कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन में उनके पीक स्तर से करीब 15 अरब डॉलर की भारी गिरावट आ चुकी है. 

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