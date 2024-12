दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन (Amazon) के फाउंडर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की शादी को लेकर इन दिनों तमाम चर्चाएं हो रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेजोस अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज (Lauren Sanchez) के साथ 28 दिसंबर को शादी करने वाले थे. कहा जा रहा था कि यह शादी कोलोराडो के एस्पेन में होगी और इसके लिए 600 मिलियन डॉलर (करीब 5000 करोड़ रुपये) का खर्च किया जाएगा.

डेली मेल की रिपोर्ट और बेजोस का जवाब

डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शादी के लिए केविन कोस्टनर के रेंच को वैन्यू बनाया गया है और एक महंगा सुशी रेस्तरां भी बुक किया गया है. लेकिन, जेफ बेजोस ने खुद इन दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने अपने ट्विटर (अब X) अकाउंट पर लिखा, 'यह पूरी तरह से झूठ है. आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, उस पर भरोसा न करें.'

बेजोस ने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि, 'झूठ पूरी दुनिया में फैल सकता है, इससे पहले कि सच्चाई सामने आए.' इसके साथ ही उनकी टीम ने भी साफ कर दिया कि अगले सप्ताह के अंत में ऐसी कोई योजना नहीं है.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ