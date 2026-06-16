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सस्ती होगी एयर इंडिया की उड़ान, घरेलू रूट पर बेसिक किराया चुनने का विकल्प मिलेगा, जानिए इसमें क्या-क्या शामिल

Air India Basic Fare: एयर इंडिया ने 'बेसिक फेयर' का विकल्प बजट यात्रियों को आकर्षित करने के लिए दिया है. फिलहाल इस विकल्प को चुनिंदा घरेलू रूट्स पर एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 16, 2026, 11:18 PM IST

सस्ती होगी एयर इंडिया की उड़ान, घरेलू रूट पर बेसिक किराया चुनने का विकल्प मिलेगा, जानिए इसमें क्या-क्या शामिल

Air India ने टिकट बुकिंग के लिए नई कैटेगरी शुरू की. फोटो- @airindia/X

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  • Air India ने टिकट बुकिंग के लिए नई कैटेगरी शुरू की.
  • कम खर्च में यात्रा करने वालों को 'बेसिक फेयर' विकल्प मिलेगा.
  • बेसिक फेयर' चुनने पर यात्रियों को कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी.

Air India Basic fare: विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) ने घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) के लिए एक नई किराया श्रेणी पेश की है. 'बेसिक फेयर' कैटेगरी को कंपनी ने उन यात्रियों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं और टिकट की कीमत सस्ती रखने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को छोड़ना पसंद करते हैं. ये विकल्प चुनने पर यात्रियों को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि, इसके लिए कुछ सुविधाएं भी छोड़नी होंगी.

'बेसिक फेयर' में क्या मिलेगा और क्या नहीं?

'बेसिक फेयर' विकल्प के तहत एयर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी क्लास की सेवाओं को 'अनबंडल' किया है. इस सस्ते टिकट में भी यात्रियों को स्टैंडर्ड नियमों के तहत 15 किलोग्राम चेक-इन बैगेज और 7 किलोग्राम केबिन बैगेज साथ ले जाने की अनुमति मिलेगी. इसके अलावा, उड़ान के दौरान मुफ्त पेय पदार्थ  (चाय या कॉफी) भी दिए जाएंगे. लेकिन, इस कैटेगरी में टिकट में मुफ्त भोजन शामिल नहीं होगा. एयर इंडिया जैसी फुल-सर्विस एयरलाइन में अब तक टिकट के साथ मुफ्त खाना मिलना तय माना जाता था, लेकिन इस नई श्रेणी में इसे हटा दिया गया है.
 
यदि कोई यात्री 'बेसिक फेयर' का टिकट खरीदता है और बाद में उसे फ्लाइट में खाना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है. यात्री उड़ान भरने से 24 घंटे पहले तक अपनी पसंद का भोजन पैसे देकर प्री-बुक कर सकते हैं. यदि फ्लाइट के शेड्यूल में कोई बदलाव होता है या यात्री को किसी अन्य फ्लाइट में शिफ्ट किया जाता है, तो उनका पहले से बुक किया गया खाना अपने-आप नई फ्लाइट में ट्रांसफर हो जाएगा. खाना उपलब्ध न होने की स्थिति में पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा.

पुराने विकल्प अभी भी मौजूद 

एयर इंडिया नया 'बेसिक फेयर' पूरी तरह से वैकल्पिक है. इसका मतलब है कि पुराने विकल्प अभी भी मौजूद हैं. एयर इंडिया के पास अब घरेलू रूट्स पर कुल चार तरह की किराया श्रेणियां हो गई हैं. 

बेसिक- सबसे सस्ता किराया, सामान ले जाने की छूट, लेकिन मुफ्त खाना नहीं मिलेगा.

वैल्यू- मुफ्त भोजन और सीमित फ्लैक्सिबिलीटी.

क्लासिक- मुफ्त भोजन, ज्यादा सामान ले जाने की छूट और टिकट बदलाव में आसानी.

फ्लेक्स- मुफ्त भोजन, अधिकतम सामान की छूट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट बदलने या कैंसिल करने की सुविधा.

बता दें कि एयर इंडिया ने 'बेसिक फेयर' का विकल्प बजट यात्रियों को आकर्षित करने के लिए दिया है. एयर इंडिया इस सस्ते विकल्प के जरिए उन यात्रियों को जोड़ना चाहती है जो केवल कम किराए के आधार पर फ्लाइट चुनते हैं. खाने की सुविधा को वैकल्पिक बनाकर एयरलाइन अपने खर्चों को भी नियंत्रित करना चाहती है. फिलहाल 'बेसिक फेयर' के विकल्प को  चुनिंदा घरेलू रूट्स पर एक ट्रायल प्रोजेक्ट  के तौर पर शुरू किया गया है. यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक और प्रतिक्रिया के आधार पर ही इसे अन्य सभी रूटों पर लागू करने का फैसला लिया जाएगा. शुरुआती चरण में यह 'बेसिक फेयर' कैटेगरी का टिकट केवल आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर और एयरपोर्ट टिकटिंग काउंटरों से ही बुक किया जा सकता है.

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