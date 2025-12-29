FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू, नए साल में मिल रहा भारी डिस्काउंट

हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू, नए साल में मिल रहा भारी डिस्काउंट

क्यों खास है INSV Kaundinya की यात्रा? पांचवीं सदी के जहाज की तर्ज पर बना 'कौंडिन्य' ओमान हुआ रवाना, PM मोदी ने दिया खास संदेश

क्यों खास है INSV Kaundinya की यात्रा? पांचवीं सदी के जहाज की तर्ज पर बना 'कौंडिन्य' ओमान हुआ रवाना, PM मोदी ने दिया खास संदेश

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

Homeबिजनेस

बिजनेस

हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू, नए साल में मिल रहा भारी डिस्काउंट

Air India Express PayDay sale: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पे-डे सेल शुरू की है, जिसमें घरेलू उड़ानें 1,950 और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 5,590 रुपये से मिल रही हैं. जिसमें लाइट फेयर और अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 29, 2025, 11:46 PM IST

हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू, नए साल में मिल रहा भारी डिस्काउंट

एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Air India Express PayDay sale: अगर आप आने वाले महीनों में हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी मासिक पे-डे सेल शुरू कर दी है, जिसके तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर किफायती किराए की पेशकश की जा रही है. इस सेल का मकसद यात्रियों को कम दाम में सफर का मौका देना है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से यात्रा की प्लानिंग करते हैं और बजट का ध्यान रखते हैं. 

1,950 रुपये से बुक किए जा सकते हैं

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई यात्रियों को राहत देते हुए एक बार फिर अपनी पे-डे सेल की शुरुआत कर दी है. इस ऑफर के तहत घरेलू उड़ानों के टिकट 1,950 रुपये से बुक किए जा सकते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआती कीमत 5,590 रुपये रखी गई है. कंपनी का कहना है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू होगा. इसके साथ ही एयरलाइन ने उन यात्रियों के लिए लाइट फेयर विकल्प भी पेश किया है, जो कम सामान के साथ यात्रा करते हैं. लाइट फेयर के तहत घरेलू उड़ानों के टिकट 1,850 रुपये से शुरू हो रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह किराया 5,355 रुपये से तय किया गया है. हालांकि, इस फेयर में चेक-इन बैगेज शामिल नहीं होगा. 

बुकिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर 

इन रियायती टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स के जरिए 1 जनवरी 2026 तक की जा सकती है. यात्रा की वैधता की बात करें तो घरेलू उड़ानों के लिए यह ऑफर 12 जनवरी 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक मान्य रहेगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यात्री 12 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एयरलाइन ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी हैं। मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर कोई कन्वीनियंस फीस नहीं ली जाएगी. इसके अलावा, वेबसाइट पर नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा. 

यह भी पढ़ें: EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

रियायती दरों पर चेक-इन बैगेज जोड़ने की सुविधा भी

जो यात्री लाइट फेयर चुनते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर चेक-इन बैगेज जोड़ने की सुविधा भी दी जा रही है. घरेलू उड़ानों में 15 किलो तक के बैगेज के लिए 1,500 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 किलो तक के बैगेज के लिए 2,500 रुपये शुल्क तय किया गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस देश और विदेश में रोजाना कई उड़ानों का संचालन करती है और इसका बेड़ा लगातार मजबूत हो रहा है. ऐसे में यह सेल उन यात्रियों के लिए अच्छा मौका है, जो सस्ते में हवाई सफर करना चाहते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
Dream Interpretation: सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
MORE
Advertisement