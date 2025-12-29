हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू, नए साल में मिल रहा भारी डिस्काउंट

Air India Express PayDay sale: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पे-डे सेल शुरू की है, जिसमें घरेलू उड़ानें 1,950 और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 5,590 रुपये से मिल रही हैं. जिसमें लाइट फेयर और अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं.

Air India Express PayDay sale: अगर आप आने वाले महीनों में हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी मासिक पे-डे सेल शुरू कर दी है, जिसके तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर किफायती किराए की पेशकश की जा रही है. इस सेल का मकसद यात्रियों को कम दाम में सफर का मौका देना है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से यात्रा की प्लानिंग करते हैं और बजट का ध्यान रखते हैं.

1,950 रुपये से बुक किए जा सकते हैं

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई यात्रियों को राहत देते हुए एक बार फिर अपनी पे-डे सेल की शुरुआत कर दी है. इस ऑफर के तहत घरेलू उड़ानों के टिकट 1,950 रुपये से बुक किए जा सकते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआती कीमत 5,590 रुपये रखी गई है. कंपनी का कहना है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू होगा. इसके साथ ही एयरलाइन ने उन यात्रियों के लिए लाइट फेयर विकल्प भी पेश किया है, जो कम सामान के साथ यात्रा करते हैं. लाइट फेयर के तहत घरेलू उड़ानों के टिकट 1,850 रुपये से शुरू हो रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह किराया 5,355 रुपये से तय किया गया है. हालांकि, इस फेयर में चेक-इन बैगेज शामिल नहीं होगा.

बुकिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर

इन रियायती टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स के जरिए 1 जनवरी 2026 तक की जा सकती है. यात्रा की वैधता की बात करें तो घरेलू उड़ानों के लिए यह ऑफर 12 जनवरी 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक मान्य रहेगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यात्री 12 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एयरलाइन ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी हैं। मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर कोई कन्वीनियंस फीस नहीं ली जाएगी. इसके अलावा, वेबसाइट पर नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा.

रियायती दरों पर चेक-इन बैगेज जोड़ने की सुविधा भी

2026 travel plans just got better with PayDay sale! ✈️



Book by 1 Jan 2026 to grab domestic fares from ₹1950, and international fares from ₹5355.#XploreMore and book now on https://t.co/rMBTOFB9H1, the AIX mobile app, or with your travel agent.



Don’t wait, make the most of… pic.twitter.com/YGVoyGIdbI December 29, 2025

जो यात्री लाइट फेयर चुनते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर चेक-इन बैगेज जोड़ने की सुविधा भी दी जा रही है. घरेलू उड़ानों में 15 किलो तक के बैगेज के लिए 1,500 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 किलो तक के बैगेज के लिए 2,500 रुपये शुल्क तय किया गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस देश और विदेश में रोजाना कई उड़ानों का संचालन करती है और इसका बेड़ा लगातार मजबूत हो रहा है. ऐसे में यह सेल उन यात्रियों के लिए अच्छा मौका है, जो सस्ते में हवाई सफर करना चाहते हैं.

