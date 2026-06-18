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सस्ता टिकट, लेकिन खाना नहीं! जानिए एयर इंडिया के बेसिक फेयर से क्या-क्या बदलेगा?

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सस्ता टिकट, लेकिन खाना नहीं! जानिए एयर इंडिया के बेसिक फेयर से क्या-क्या बदलेगा?

एयर इंडिया ने कुछ चुनिंदा घरेलू रूट्स पर एक नई बेसिक किराया कैटेगरी की शुरुआत की है, जिसके तहत पैसेंजर्स को काफी कम कीमत पर फ्लाइट टिकट मिल सकेगी.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 18, 2026, 02:30 PM IST

सस्ता टिकट, लेकिन खाना नहीं! जानिए एयर इंडिया के बेसिक फेयर से क्या-क्या बदलेगा?

एयर इंडिया लेकर आया नया प्लान (Image Source- X/@airindia)

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  • एयर इंडिया घरेलू रूट्स पर एक नई बेसिक किराया कैटेगरी लाया है 
  • टिकट तो सस्ती मिलेगी लेकिन फ्लाइट में मुफ्त खाना नहीं दिया जाएगा
  • बजट टिकट होने के बावजूद बैगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है
  • इसे कुछ चुनिंदा घरेलू रूट्स पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है

हवाई सफर करने वालों के लिए एयर इंडिया (Air India) एक नया और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन लेकर आई है. अगर आप भारी-भरकम किराए के डर से फ्लाइट टिकट बुक करने से बचते थे, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. एयर इंडिया ने घरेलू रूट्स पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई बेसिक (Basic Fare) किराया कैटेगरी शुरू की है. यह उन लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो कम बजट में सिर्फ सफर करना चाहते हैं और जिन्हें फ्लाइट में मिलने वाली अन्य महंगी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती. 

क्या है इस बेसिक किराए का गणित?

आसान शब्दों में कहें तो इस नई कैटेगरी के तहत आपको टिकट तो सस्ती मिलेगी, लेकिन कुछ सुविधाओं में कटौती की जाएगी. अगर आप बेसिक टिकट बुक करते हैं, तो आपको फ्लाइट में मुफ्त खाना नहीं दिया जाएगा. हालांकि, सामान ले जाने की सहूलियत में कोई कटौती नहीं की गई है. इस बजट टिकट पर भी आप पहले की तरह 15 किलोग्राम चेक-इन बैगेज और 7 किलोग्राम का केबिन बैगेज ले जा सकेंगे. 

कंपनी का कहना है कि यह एक अनबंडल्ड सर्विस है यानी आपको सिर्फ उसी चीज के पैसे देने हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना. एयर इंडिया ने साल 2024 में वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स नाम से तीन अलग-अलग तरह के किराए शुरू किए थे, और अब इस बेसिक किराए को जोड़कर ग्राहकों को एक और बजट विकल्प दे दिया है. 

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

सबसे अच्छी बात यह है कि एयर इंडिया ने इसे किसी पर थोपा नहीं है, यह पूरी तरह ऑप्शनल है. अगर आप चाहें तो पुरानी कैटेगरी चुनकर मुफ्त खाने और अन्य सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं. लेकिन अगर आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही, तो आप बेसिक चुनकर पैसे बचा सकते हैं. 

अब सवाल उठता है कि अगर बेसिक टिकट लेने के बाद फ्लाइट में भूख लग जाए तो क्या करें? इसके लिए भी एयर इंडिया ने रास्ता खुला रखा है. अगर आपने सस्ती वाली बेसिक टिकट ली है, तब भी आप फ्लाइट उड़ने से 24 घंटे पहले तक अपने लिए अलग से खाना बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, यदि किसी वजह से आपकी फ्लाइट का समय बदलता है या री-शेड्यूल होती है, तो आपका बुक किया हुआ खाना अगली फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर किसी वजह से खाना नहीं मिल पाता है, तो आपको उसका पूरा रिफंड भी मिलेगा. 

अभी ट्रायल पर है ये सुविधा 

एयर इंडिया ने साफ किया है कि यह बेसिक किराया अभी देश के सभी शहरों के लिए शुरू नहीं हुआ है. इसे कुछ चुनिंदा घरेलू रूट्स पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है. कंपनी पहले यह देखेगी कि आम जनता और बजट यात्रियों को यह नया आइडिया कितना पसंद आ रहा है. लोगों से मिलने वाले रिस्पॉन्स और फीडबैक के आधार पर ही इसे आगे बढ़ाने या सभी घरेलू उड़ानों में लागू करने का फैसला लिया जाएगा.

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