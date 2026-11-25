Flipkart ने पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी में सालों लगाए हैं. फिर भी IPO अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है और कोई पक्का टाइमलाइन भी नहीं दिख रही है.

एक दशक से ज्यादा समय तक कल्याण कृष्णमूर्ति ने Flipkart को एक भारतीय स्टार्टअप से वॉलमार्ट के कंट्रोल वाली ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनी बनाने में अहम भूमिका निभाई. फाउंडर के जाने के बाद भी वह टिके रहे. उन्होंने अमेजन का मुकाबला किया और कंपनी को बड़े मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन अब, वह Flipkart का साथ छोड़ रहे हैं. कंपनी के चीफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसर बालाजी त्यागराजन अगले उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान होने तक बिजनेस को लीड करेंगे.

इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि CEO कल्याण कृष्णमूर्ति अभी Flipkart क्यों छोड़ रहे हैं? फ्लिपकार्ट ने पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी में सालों लगाए हैं. फिर भी IPO अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है और कोई पक्का टाइमलाइन भी नहीं दिख रही है. कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिस्टिंग को लेकर अनिश्चितता ने कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह निराशा पैदा कर दी है.

स्टॉक मार्केट में कब आएगा Flipkart?

कृष्णमूर्ति ने IPO की तैयारी के कई राउंड में कंपनी को गाइड करने में मदद की, लेकिन सालों की प्लानिंग के बाद भी, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट आखिरकार स्टॉक मार्केट में कब आएगा. उनका जाना ऐसे समय में हुआ है जब फ्लिपकार्ट अपने अगले बड़े चैप्टर में कदम रख रहा है.

फ्लिपकार्ट के बढ़े हैं कॉम्पिटिटर

फ्लिपकार्ट अब सिर्फ अमेजन से ही कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा है. कंपनी अब कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है. ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेयर्स ने कंज्यूमर बिहेवियर को बदल दिया है. इस बीच, वैल्यू-फोकस्ड कॉम्पिटिटर मीशो ने भारत के ऑनलाइन शॉपर्स के बढ़ते हिस्से पर कब्जा कर लिया है. इसके जवाब में फ्लिपकार्ट ने अपने क्विक-कॉमर्स ऑफर, मिनट्स को बढ़ाया है, साथ ही फूड डिलीवरी और युवा कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स जैसी नई कैटेगरी भी खोजी हैं.

ग्रोथ के अगले फेज के लिए एक अलग लीडरशिप प्लेबुक की जरूरत हो सकती है. यह इस्तीफा लीडरशिप में बड़े बदलाव के बाद आया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल कई सीनियर लेवल के लोग गए हैं. साथ ही, कर्मचारियों ने कथित तौर पर IPO में देरी और स्टॉक ओनरशिप प्लान से जुड़े लिक्विडिटी मौकों को लेकर चिंता जताई है. हालांकि न तो फ्लिपकार्ट और न ही कृष्णमूर्ति ने इस्तीफे को इन मुद्दों से जोड़ा है, लेकिन इस समय ने कंपनी में बड़े बदलाव के बारे में अटकलें लगाई हैं.

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा कि कल्याण कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में Flipkart ने उल्लेखनीय विस्तार किया और कारोबार का आकार पांच गुना से अधिक बढ़ा. इस दौरान कंपनी ने भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया. Flipkart ने कहा कि उनके नेतृत्व में कंपनी ने देश भर में अपनी पहुंच बढ़ाई, कई उद्योग-स्तरीय नवाचार पेश किए और ग्राहकों तथा विक्रेताओं के लिए नई सेवाएं और क्षमताएं विकसित कीं.

कंपनी ने कहा कि कृष्णमूर्ति का योगदान केवल कारोबार विस्तार तक सीमित नहीं रहा. उनके कार्यकाल में फ्लिपकार्ट का प्रमुख सेल इवेंट 'द बिग बिलियन डेज' भारत के त्योहारी खरीदारी सीजन का पर्याय बन गया. फ्लिपकार्ट ने कहा कि मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस और परिचालन अनुशासन पर उनके फोकस ने भारत के डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इससे देशभर के कारोबारियों, उद्यमियों और करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर भी बने.

वॉलमार्ट CEO का भी आया बयान

वॉलमार्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस निकोलस ने कहा, 'फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट दोनों आज बेहतर स्थिति में हैं, जिसका बड़ा श्रेय कल्याण को जाता है. हम उनके नेतृत्व, मजबूत गवर्नेंस संस्कृति और कंपनी में दिए गए योगदान के लिए आभारी हैं.' उन्होंने विश्वास जताया कि फ्लिपकार्ट भविष्य में भी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा.

क्या बोले कल्याण कृष्णमूर्ति?

कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि Flipkart की यात्रा का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल कंपनी के आकार और उपलब्धियों पर गर्व है, बल्कि इस बात पर भी गर्व है कि यह सफलता मजबूत नैतिक मूल्यों और पारदर्शी कार्य संस्कृति के आधार पर हासिल की गई.

उन्होंने कहा, 'फ्लिपकार्ट की यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही. मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने कितना बड़ा व्यवसाय बनाया, लेकिन उससे भी अधिक इस बात पर कि हमने इसे किस तरह बनाया. मजबूत नैतिकता, ईमानदारी और उच्च गवर्नेंस मानक हमेशा हमारी वृद्धि के केंद्र में रहे.'

कृष्णमूर्ति ने कहा कि फ्लिपकार्ट की टीम ने करोड़ों भारतीयों के खरीदारी करने के तरीके को बदला है और देशभर के विक्रेताओं, उद्यमियों तथा व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. उन्होंने अपने सहयोगियों, विक्रेताओं और साझेदारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट का भविष्य मजबूत है और वह कंपनी की आगे की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं.



(इनपुट: IANS)