डीएनए मनी

GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अगर केंद्र सरकार प्रस्ताव मंजूर हो गया तो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे, आइये लिस्ट देखते हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 03, 2025, 07:13 PM IST

GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

जीएसटी काउंसिल की दो-दिवसीय बैठक बुधवार (3 सितंबर) से नई दिल्ली में शुरू हो गई है. इस बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के टैक्स स्लैब में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है. सरकार GST को मौजूदा 4 टैक्स स्लैब से घटाकर 2 स्लैब में करना चाहती है. इसके लिए उसने जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव भी रखा है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 150 से अधिक प्रोडक्ट्स के दाम कम हो सकते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद हैं. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को ही दिल्ली के लाल किले से ऐलान कर दिया था कि नए जीएसटी रिफॉर्म किए जाएंगे. उनके ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी स्लैब में कटौती का प्रस्ताव रखा था. अभी जीएसटी चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% में है. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद इसे सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% में बदला जा सकता है.

अगर 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को हटा दिया गया तो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स किस स्लैब में आ जाएंगे. आइये आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी?

ये सामान हो सकते हैं सस्ते
दूध, मक्खन, जैम, मेवे, नमकीन, मशरूम, खजूर, रेडीमेड कपड़े, जूते, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, फ्रोजन सब्जियां, सोलर वॉटर हीटर, फ्रूट जूस, एयर कंडीनशर, सीमेंट, पेंट, टाइल्स, कार/SUV, टीवी, फ्रिज, एसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी जैसी जैसी वस्तुओं पर टैक्स स्लैब 28% और 12% से घटाकर 18% और 5% किया जा सकता है. इससे इन चीजों के दाम में कमी आ जाएगी.

यह भी पढ़ें- DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

इन चीजों पर जीएसटी Zero
रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी काउंसिल बैठक में सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे खुला पनीर, खाखरा, पिज्जा ब्रेड, चपाती और रोटी आदि को शून्य जीएसटी श्रेणी में रखा जा सकता है. यानी टैक्स लगेगा ही नहीं. अबी तक इन सामानों पर 5% से 18% जीएसटी लगता है.

मिटाइयां किस दायरे में रखी जाएंगी?
केंद्र ने मिठाइयों, लोकप्रिय पैकेज्ड स्नैक्स, और नाश्ते के सामान पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है. इन वस्तुओं में कथित तौर पर कोको चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम और सुबह खाए जाने वाले नाश्ते जैसे अनाज के फ्लेक्स शामिल हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से शहरी उपभोक्ता और युवा वर्ग करते हैं.

दिवाली पर कार-बाइक होंगी सस्ती?
कार और दोपहिया वाहनों पर Tax को घटाकर 18 प्रतिशत करने की भी उम्मीद है, जिससे दिवाली से पहले लागू किया जा सकता है. वर्तमान में इंजन पर आधारित सभी यात्री वाहनों पर 28% जीएसटी और इंजन क्षमता, लंबाई और बॉडी प्रकार के आधार पर 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक का सेस लगता है. संशोधित GST संरचना को मंजूरी मिलने के बाद 22 सितंबर तक लागू किया जा सकता है.

