ब्रेकिंग न्यूज़

बजट में किसी के लिए कुछ नहीं- इमरान मसूद, शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद मामूली रिकवरी

Homeबिजनेस

बिजनेस

Budget 2026: बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताए सरकार के तीन कर्तव्य, जानें क्या हैं वो?

आज 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 के लिए संसद में यूनियन बजट पेश किया है. इस दौरान उन्होंने सरकार के मुख्य तीन कर्तव्यों के बारे में बताया है.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 01, 2026, 12:00 PM IST

Budget 2026: बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताए सरकार के तीन कर्तव्य, जानें क्या हैं वो?

Union Budget 2026

आज 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 के लिए संसद में यूनियन बजट पेश किया है. इस दौरान उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि 'India Semiconductor Mission (ISM) 1.0 से देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार हुआ है. इसी आधार पर सरकार अब ISM 2.0 लॉन्च करेगी, जिसके तहत इक्विपमेंट और मटीरियल्स का उत्पादन, फुल-स्टैक इंडियन IP का विकास, और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा.' इनता ही नहीं उन्होंने अपने भाषण के दौरान सरकार के तीन कर्यत्व बताएं. 


पहला

आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है. इसके लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा. वैश्विक अस्थिरता से निपटने के लिए रिसिलिएंस बिल्ड करना होगा.

दूसरा

अपने लोगों के सपनों को पूरा करना और उनकी क्षमता को विकसित करना. ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकें.

तीसरा

यह हमारे सबका साथ सबका विकास विजन से जुड़ा है. हम सुनिश्चित करेंगे कि हर परिवार, कम्युनिटी, क्षेत्र और सेक्टर के पास रिसोर्सेस, सुविधाओं और अवसरों का एक्सेस हो.

इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम की ज़रूरत है. इसके लिए पहली ज़रूरत है- स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मोमेंटम को बनाए रखना. दूसरा है एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था और तीसरा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी.

ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों की शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पेशल स्कीम का ऐलान काजू, Cocoa के उत्पादन पर विशेष फोकस होगा एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल महिला उद्यमियों के लिए She-Marts का गठन होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

