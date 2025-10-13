Add DNA as a Preferred Source
डीएनए मनी

डीएनए मनी

1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकेगा प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब

हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर मजेदार तुलना करते हुए बताया कि कैसे सोने की कीमत सालों में मारुति 800 से बढ़कर लैंड रोवर तक पहुंच गई है. भविष्य में यही सोना प्राइवेट जेट के बराबर हो सकता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 13, 2025, 03:27 PM IST

1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकेगा प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब

हर्ष गोयनका 

Add DNA as a Preferred Source

सोने की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं. दिल्ली के सर्राफा बाजार में बीते दिन सोना 1,21,525 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है. यानी अब एक किलो सोना खरीदने के लिए करीब 1.21 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. बढ़ते दामों के बीच मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प तुलना शेयर की है. उन्होंने बताया कि एक किलो सोने की कीमत समय के साथ कैसे आम कार से लग्जरी कार और अब प्राइवेट जेट के स्तर तक पहुंच गई है.

तीन दशकों में जबरदस्त छलांग

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर्ष गोयनका ने मजेदार अंदाज में बताया कि सोने की कीमतों ने पिछले तीन दशकों में कितनी जबरदस्त छलांग लगाई है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि साल 1990 में 1 किलो सोने की कीमत से आप मारुति 800 जैसी कार खरीद सकते थे. इसके बाद साल 2005 तक सोने की कीमतें इतनी बढ़ीं कि वही सोना टोयोटा इनोवा के बराबर हो गया.

पोस्ट में छिपा है महत्वपूर्ण निवेश संदेश 

फिर 2010 आते-आते एक किलो सोने की कीमत टोयोटा फॉर्च्यूनर के दाम के आसपास पहुंच गई. साल 2019 में यह कीमत BMW जैसी लग्जरी कार के बराबर हो गई थी. अब 2025 में सोने की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलो सोने से लैंड रोवर जैसी महंगी SUV खरीदी जा सकती है. हर्ष गोयनका ने मजाकिया लहजे में आगे लिखा कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो साल 2040 तक 1 किलो सोने की कीमत इतनी हो सकती है कि उससे एक प्राइवेट जेट खरीदा जा सकेगा. उनका यह पोस्ट न सिर्फ ह्यूमर से भरा है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण निवेश संदेश भी छिपा है.

यह भी पढ़ें: Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम

शानदार रिटर्न मिल सकता है

गोयनका का इशारा साफ है, अगर कोई व्यक्ति सोने में लंबे समय तक निवेश करता है, तो उसे शानदार रिटर्न मिल सकता है. सोना हमेशा से सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प माना गया है, और मौजूदा आंकड़े इसे सही भी साबित करते हैं.

