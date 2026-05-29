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8th Pay Commission: क्या 400% बढ़ जाएगी सरकारी अधिकारियों की सैलरी? यहां जानें पूरा अपडेट

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर असोसिएशन (IRTSA) ने अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है.

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Kusum Lata

Updated : May 29, 2026, 02:46 PM IST

8th Pay Commission: क्या 400% बढ़ जाएगी सरकारी अधिकारियों की सैलरी? यहां जानें पूरा अपडेट

IRSTA ने 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है. फोटो- AI Generated

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8th Pay Commission: केंद्र के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है. अब एक ऐसा फॉर्मूला सामने आया है, जो अगर लागू हुआ, तो सीनियर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 400 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. आठवें वेतनमान आयोग के लिए चल रहे नेगोसिएशन के बीच इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर असोसिएशन (IRTSA) ने यह प्रस्ताव दिया है. IRTSA ने अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव भी दिया है. 

ये भी पढ़ेंः 8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?

क्या है पांच फिटमेंट फैक्टर्स का प्रस्ताव

IRTSAने पांच अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है.
लेवल 1 से 5 तक- 2.92
लेवल 6 से 8 तक- 3.5
लेवल 9 से 12 तक- 3.8
लेवल 13 से 16 तक- 4.09
लेवल 17 और 18 के तक- 4.38 

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज़ करने के लिए किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर को महंगाई और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है. एक बार फिटमेंट फैक्टर तय होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर से गुणा होती है, जो रिजल्ट आता है वो उनकी नई बेसिक सैलरी होती है. यानी,

नई बेसिक सैलरी= पुरानी बेसिक सैलरीX फिटमेंट फैक्टर

इस तरह, लेवल 1 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 रुपये है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.92 होगा तो, न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000X2.92 यानी 52,560 रुपये हो जाएगी. यही 292 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का अधिकतम बेसिक पे 2.5 लाख तय किया गया था. यानी अगर लेवल 8 के किसी अधिकारी का बेसिक पे 2.5 लाख रुपये है और अगर IRSTA का प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो उस अधिकारी का बेसिक पे 2,50,000X4.38 यानी 10,95,000 रुपये हो जाएंगे. यह 438 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

वहीं, लेवल 6-8 में काम करने वाले किसी कर्मचारी का बेसिक पे 40000 रुपये है और अगर IRTSA का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो आठवां पे कमीशन लागू होने के बाद उनका बेसिक पे 40,000X3.5 यानी 1,40,000 रुपये हो जाएगी. 

वैसे IRTSA के इस प्रस्ताव ने दो नई बहसों को हवा दे दी है. पहली तो ये कि वेतन और पेंशन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का  सरकारी खज़ाने पर कितना दबाव पड़ेगा? क्या सरकार 50 लाख कर्मचारियों का वेतन 300-400 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तैयार है? दूसरा, ये कि इस तरह लेवल के हिसाब से सैलरी में अलग-अलग बढ़ोतरी से क्या लोअर लेवल और अपर लेवल के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में गैप ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? यहां, एक बात और गौर करने वाली है कि निचले लेवल पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी पूरी तरह तनख्वाह पर निर्भर होते हैं, वहीं, ऊपरी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के तनख्वाह के साथ-साथ कई सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं. जैसे सरकारी ड्राइवर और पेट्रोल का भत्ता आदि. 

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