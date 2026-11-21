पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें और सिफारिशें सरकार के सामने रखनी शुरू कर दी हैं. जानें किसने क्या मांग की और अगर यह लागू होता है तो इससे पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा...

भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने मेमोरेंडम में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की सिफारिश की है. (Image: IANS)

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें और सिफारिशें सरकार के सामने रखनी शुरू कर दी हैं. भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने मेमोरेंडम में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की सिफारिश की है. BPS का दावा है कि उसके 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स सदस्य हैं. संगठन की यह मांग लागू होती है तो न्यूनतम पेंशन में पांच गुना बढ़ोतरी होगी.

सिर्फ भारत पेंशनर्स समाज ही नहीं, बल्कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) समेत कई दूसरे संगठनों ने भी पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है. कुछ संगठनों ने आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन देने और फैमिली पेंशन को आखिरी वेतन का 50 फीसदी करने की सिफारिश की है.

1. 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन कितनी करने की मांग की गई है?

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने मेमोरेंडम में न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने की सिफारिश की है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है. इस हिसाब से BPS की मांग स्वीकार होने पर मिनिमम पेंशन में 36,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. मौजूदा न्यूनतम पेंशन के मुकाबले यह पांच गुना हो जाएगी.

2. क्या दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी पेंशन बढ़ाने की मांग की है?

हां, 8वें वेतन आयोग के सामने कई कर्मचारी और पेशनर्स ऑर्गनाइजेशन्स ने अपनी मांगें रखी हैं. इनमें सबसे प्रमुख मांग आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन के तौर पर देने की है. वहीं, फैमिली पेंशन को आखिरी वेतन का 50 फीसदी करने की सिफारिश भी की गई है. अलग-अलग संगठनों की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM)- आखिरी वेतन का 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन

आखिरी वेतन का 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF)- आखिरी वेतन का 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन

आखिरी वेतन का 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO)- पेंशन को डिपार्टमेंट के बजट से अलग करने और भारत की संचित निधि के तहत केंद्रीकृत करने की मांग

पेंशन को डिपार्टमेंट के बजट से अलग करने और भारत की संचित निधि के तहत केंद्रीकृत करने की मांग ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF)- गैर सैन्य कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग

गैर सैन्य कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA)- सभी पेंशन योजनाओं के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी, OROP की मांग

सभी पेंशन योजनाओं के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी, OROP की मांग भारत पेंशनर्स समाज (BPS)- न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये, आखिरी वेतन का 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन

3. आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन मिलने पर कितनी बढ़ेगी रकम?

NC-JCM और AIDEF जैसे संगठनों ने सिफारिश की है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलना चाहिए. मौजूदा व्यवस्था में पेंशन की कैलकुलेशन आखिरी वेतन के 50 फीसदी के आधार पर होती है.

मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है. 7वें वेतन आयोग के तहत 50 फीसदी के हिसाब से उसकी मासिक बेसिक पेंशन 50,000 रुपये होगी. अब अगर आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन के तौर पर देने की सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो इसी 1 लाख रुपये की आखिरी बेसिक सैलरी पर पेंशन 67,000 रुपये हो जाएगी.

4. 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो पेंशन कितनी हो सकती है?

8वें वेतन आयोग के लिए NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की भी सिफारिश की है. फिटमेंट फैक्टर वह नंबर है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है. मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 60,000 रुपये है. अगर इस पर 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नई बेसिक पे करीब 2,29,980 रुपये होगी.

अब अगर पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी तय होती है, तो फिर पेंशन का अमाउंट करीब 1,54,000 रुपये हो सकता है. वहीं, अगर पेंशन की दर 50 फीसदी ही रखी जाती है, तो नई बेसिक पे 2.30 लाख रुपये के आधार पर पेंशन करीब 1,15,000 रुपये होगी.

5. वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग क्यों हो रही है?

8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों की एक और बड़ी मांग वन रैंक वन पेंशन (OROP) को लेकर है. इसका मकसद है कि एक ही पद और समान सेवा अवधि के आधार पर अलग-अलग समय पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समान पेंशन मिल सके. AINPSEF, IRTSA, NC-JCM और AIDEF समेत कई संगठनों ने OROP लागू करने की सिफारिश की है. फिलहाल केंद्र सरकार ने यह योजना भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लागू की है. कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसका लाभ गैर-सैन्य कर्मचारियों को भी मिले. लेकिन OROP लागू होने से सरकार पर पेंशन का वित्तीय बोझ भी बढ़ सकता है.

6. 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन कितनी बढ़ी थी?

पिछले दो वेतन आयोगों में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक पेंशन में संशोधन किया था. 7वें वेतन आयोग में 6वें वेतन आयोग के तहत तय न्यूनतम पेंशन पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसके बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये हो गई थी. अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन इससे कहीं ज्यादा बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

7. क्या 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये हो जाएगी?

यह सवाल देशभर के पेंशनर्स के जेहन में आ रहा है. लेकिन अभी तक 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करने के बाद ही पेंशन और वेतन में बदलाव को लेकर आखिरी फैसला करेगी. कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.50 तक हो सकता है. अगर उदाहरण के तौर पर 9,000 रुपये की मौजूदा न्यूनतम पेंशन पर 2.50 का फैक्टर लगाया जाए, तो यह बढ़कर 22,500 रुपये हो जाएगी. फिलहाल पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के आखिरी फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि मिनिमम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी.