8th Pay Commission: कितना फिटमेंट फेक्टर? 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 बेहद जरूरी सवालों पर जान लें सरकार के जवाब

सरकार ने साफ किया कि 3 नवंबर, 2025 के आदेश के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के अंदर सिफारिशें या रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. इस हिसाब से 3 मई, 2027 को आठवें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ सकती है.

आठवें वेतन आयोग की अगले साल आएगी रिपोर्ट

सांसद जावेद अली के सवालों पर आया सरकार का जवाब

फिटमेंट फेक्टर और कर्मचारी यूनियनों से मीटिंग के बारे में पूछे गए सवाल

सातवें वेतन आयोग में 2.57 था फिटमेंट फेक्टर

आठवें वेतन आयोग को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब आया है. राज्यसभा सांसद जावेद अली ने सरकार से आठवें वेतन आयोग को लेकर पांच सवाल पूछे थे, जिनमें कब रिपोर्ट आएगी, फिटमेंट फेक्टर क्या होगा और कितनी कर्मचारी यूनियन से चर्चा हुई जैसे सवाल शामिल हैं.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को संसद में इन सवालों का जवाब दिया है. राज्यसभा सांसद जावेद अली ने आठवें वेतन आयोग पर क्या-क्या सवाल पूछे-

आठवें वेतन आयोग की अब तक कितनी मीटिंग हुई हैं? अब तक आठवें वेतन आयोग ने कितने कर्मचारी यूनियन से चर्चा की, उनकी जानकारी. क्या एंप्लॉई यूनियनों ने उपयुक्तता (Fitment) की गणना करने के लिए परिवार इकाइयों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने की मांग की है? अगर हां तो सरकार का इन मांगों पर क्या स्टेंड है? क्या सरकार उस पर काम कर रही है? कब तक आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी?

जावेद अली के सवालों पर सरकार का जवाब

सरकार ने शुरू के चार सवालों का जवाब एक उत्तर में दिया. सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग और उसकी शर्तों (Terms of Reference, ToR) को 3 नवंबर, 2025 को मंजूरी दी गई थी. नियमों के अनुसार, आयोग अपनी बैठकों और काम करने का तरीका खुद तय करता है. शर्तों में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके तहत आयोग को अपनी रोज की प्रगति, बैठकों या कर्मचारी यूनियनों के साथ चल रही बातचीत की जानकारी सरकार को देनी पड़े इसलिए सरकार के पास इसकी सटीक डिटेल अभी नहीं है. इसमें फिटमेंट फेक्टर को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया.

पांचवें सवाल के जवाब में सरकार ने साफ किया कि 3 नवंबर, 2025 के आदेश के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के अंदर सिफारिशें या रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. इस हिसाब से 3 मई, 2027 को आठवें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ सकती है.

ToR क्या होता है?

टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक लिखित दस्तावेज है, जो किसी समिति या काम के उद्देश्य, दायरे और जिम्मेदारियों को साफ-साफ तय करता है. इसमें बताया जाता है कि क्या काम है, कैसे करना है और किसकी क्या भूमिका और जिम्मेदारी होगी.

फिटमेंट को लेकर इतनी चर्चा क्यों?

नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसका मुख्य आधार फिटमें फेक्टर होता है. फिटमेंट फेक्टर कम होगा तो वेतन में कम वृद्धि होगी और ज्यादा होगा तो वृद्धि भी ज्यादा होगी. छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फेक्टर 1.86 था. सातवें में 2.57 था. अब आठवें वेतन आयोग में कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है.

अगर फिटमेंट फेक्टर 2.57 रहता है तो 18 हजार रुपये बेसिक आय पाने वाले कर्मचारी की बेसिक बढ़कर 51,480 हो जाएगी. वहीं, अगर किसी की पेंशन 9 हजार रुपये है तो इस फिटमेंट फेक्टर के साथ उनकी न्यूनतम पेंशन 25,740 हो जाएगी. अगर फिटमेंट फेक्टर 3.68 को स्वीकर कर लिया जाता है तो यह वृद्धि और भी ज्यादा होगी.

कब से बढ़कर आएगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के मन में ये सवाल है कि कब उनकी सैलरी बढ़कर आएगी. अगर रिपोर्ट अगले साल आनी है तो क्या तभी से आठवां वेतन लागू होगा? ऐसा नहीं है, अंतिम रिपोर्ट भले 2027 में सौंपी जाएगी, लेकिन आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से ही लागू होगा. देश में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. पिछला यानी सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था तो उस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

एक बार में आएगी मोटी रकम

वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट तो मई में आनी है, इसके बाद भी कुछ महीने लगेंगे क्योंकि केंद्र सरकार समीक्षा के बाद मंजूरी देगी. इस वजह से जनवरी, 2026 से नए नियम तक की सैलरी और भत्तों का पूरा पैसा एकमुश्त एरियर के रूप में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें:- EPFO 3.0: जैसे UPI से दोस्त को भेजते हो पैसे, बिल्कुल इसी तरह काम करेगी PF-UPI लिंक सर्विस? कब हो रही शुरू, जानें नई तारीख