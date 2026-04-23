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8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन 72,000 रुपये महीना, हर साल 6% इंक्रीमेंट, वेतन आयोग के सामने BPMS ने रखी ये मांगें

देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 23, 2026, 04:26 PM IST

8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन 72,000 रुपये महीना, हर साल 6% इंक्रीमेंट, वेतन आयोग के सामने BPMS ने रखी ये मांगें
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देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इस वक्त आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं. जैसे-जैसे सुझाव और ज्ञापन सौंपने की समय-सीमा करीब आ रही है, वैसे-वैसे कर्मचारी संगठनों की मांगें भी तेज होती जा रही हैं. इसी कड़ी में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वेतन संरचना और भत्तों को लेकर बदलावों की वकालत की गई है.

न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की मांग

BPMS की सबसे प्रमुख और चर्चित मांग है- न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 72,000 रुपये प्रति माह करना. वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है. संगठन ने इस चार गुना बढ़ोतरी के पीछे ठोस आर्थिक तर्क दिए हैं.

उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2016-17 में देश की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,03,219 रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,92,774 रुपये हो गई है. यानी करीब 86.76 फीसदी की वृद्धि. संगठन का तर्क है कि जब देश की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय में इतना बड़ा सुधार हुआ है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तर में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए.

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी कैलकुलेशन

वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी फिटमेंट फैक्टर होता है. BPMS ने मांग की है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 3 से बढ़ाकर 4 किया जाए. फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जो महंगाई, महंगाई भत्ते और वर्तमान आय वृद्धि को ध्यान में रखकर सभी वेतन स्तरों पर नई सैलरी तय करता है. अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 4 को मान लेती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल सकती है.

इंक्रीमेंट और परिवार की परिभाषा पर नई बहस

वेतन वृद्धि के अलावा संगठन ने दो और महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है. इसमें एक है सालाना वेतन वृद्धि. अभी कर्मचारियों को हर साल 3 फीसदी का इंक्रीमेंट मिलता है. BPMS इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग कर रहा है. उनका तर्क है कि महंगाई भत्ता केवल महंगाई की मार से बचाता है, लेकिन कर्मचारी की जीवनशैली में सुधार और उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाने का असली काम वार्षिक वेतन वृद्धि ही करती है.

इसके अलावा संगठन का कहना है कि वेतन की गणना करते समय परिवार को 3 सदस्यों की इकाई मानना भारतीय सामाजिक परिवेश में गलत है. भारतीय कर्मचारी अपने माता-पिता की जिम्मेदारी भी उठाता है, इसलिए इसे बढ़ाकर 5 सदस्य किया जाना चाहिए ताकि वेतन का निर्धारण जमीनी हकीकत के करीब हो.

सरकार को कब तक रिपोर्ट सौंपेगा आयोग?

सरकार ने नवंबर 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की थी. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह आयोग हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है. आयोग के पास विभिन्न संगठनों से मेमोरेंडम और सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.

इसके बाद, आयोग सभी सुझावों का गहराई से विश्लेषण करेगा और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा. आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. 

 

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