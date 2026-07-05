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बिजनेस

इन 8 बिजनेस में AI भी नहीं छीन पाएगा आपकी कमाई, आने वाले कई सालों तक रहेगी डिमांड!

एडवांस एआई टूल्स के आने के बाद आज लोगों में नौकरियां और बिजनेस छिन जाने का डर बना हुआ है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां इंसानी दिमाग और हाथों के हुनर की जरूरत हमेशा बनी रहेगी.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 05, 2026, 06:41 PM IST

इन 8 बिजनेस में AI भी नहीं छीन पाएगा आपकी कमाई, आने वाले कई सालों तक रहेगी डिमांड!

एआई प्रूफ बिजनेस आइडियाज (AI Image)

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चर्चा आज हर तरफ है. चैटजीपीटी और बाकी एआई टूल्स के आने के बाद कई लोगों को यह डर सताने लगा है कि कहीं भविष्य में उनकी नौकरी या बिजनेस खत्म न हो जाए. लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए इंसानी दिमाग, भावनाएं, भरोसा और हाथों के हुनर की जरूरत होती है और एआई के पास दिल या हाथ नहीं होते.

अगर आप भी एक ऐसा करियर या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जो भविष्य में पूरी तरह सुरक्षित हो, तो जानते हैं उन 8 बिजनेस आइडियाज के बारे में, जिन पर एआई का कोई असर नहीं पड़ेगा. फोर्ब्स मैगजीन और बर्नार्ड मार की रिपोर्ट, डब्लूईएफ की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है.

1. कस्टमाइज्ड होम रेनोवेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग 

रोबोट कोडिंग कर सकता है, लेकिन आपके पुराने सोफे की री-अपहोल्स्ट्री करना, दीवारों पर कस्टमाइज्ड पेंटिंग बनाना या घर के कोने को आपकी भावनाओं के हिसाब से सजाना इंसानी कारीगर ही कर सकते हैं. कारपेंट्री, प्लंबिंग और होम कस्टमाइजेशन का बिजनेस हमेशा डिमांड में रहेगा.

2. मेंटल हेल्थ और वेलनेस कोचिंग

तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बात को बिना जज किए सुने और समझे. एआई सिर्फ किताबी सलाह दे सकता है, लेकिन जो सहानुभूति और भरोसा एक थेरेपिस्ट या लाइफ कोच दे सकता है, उसकी जगह मशीन कभी नहीं ले सकती.

3. पेट केयर और फ्यूनरल सर्विसेज

पालतू जानवरों से इंसानों का बेहद भावुक रिश्ता होता है. पेट सिटिंग, डॉग वॉकिंग, पेट ग्रूमिंग और अब बड़े शहरों में शुरू हुई पेट फ्यूनरल जैसी सर्विसेज पूरी तरह इंसानी केयर पर टिकी हैं. कोई भी पेट ओनर अपने प्यारे जानवर को किसी रोबोट के भरोसे नहीं छोड़ेगा.

4. बुजुर्गों के लिए होम केयर और डिजिटल असिस्टेंस

उम्रदराज लोगों को न सिर्फ शारीरिक देखभाल बल्कि अकेलेपन से निपटने के लिए एक साथी की जरूरत होती है. बुजुर्गों को उनके घर पर जाकर स्मार्टफोन चलाना, नेट बैंकिंग सिखाना या उनकी सेहत का ख्याल रखने का बिजनेस आने वाले समय का बहुत बड़ा मार्केट है.

5. प्रीमियम हैंडमेड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स

मशीनें लाखों की तादाद में एक जैसे सामान बना सकती हैं, लेकिन हाथ से बनी कलाकृतियों, कस्टमाइज्ड परफ्यूम और हस्तशिल्प का क्रेज कभी कम नहीं होगा. लोग विशिष्टता के लिए प्रीमियम पैसा देने को तैयार रहते हैं.

6. इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग

शादी या कोई बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, बल्कि ऐन वक्त पर आने वाली दिक्कतों को संभालने का काम है. मेहमानों का स्वागत, माहौल को भांपना और मौके पर सही फैसले लेना केवल एक इंसानी इवेंट प्लानर ही कर सकता है.

7. लोकल टूर गाइड और एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी

गूगल मैप आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन किसी शहर की गलियों का इतिहास, वहां का असली स्वाद और स्थानीय संस्कृति का जो अनुभव एक लोकल गाइड दे सकता है, वह कोई ऐप नहीं दे सकती.

8. बायो-डीग्रेडेबल पैकेजिंग कंसल्टेंसी 

बढ़ते प्रदूषण और प्लास्टिक बैन के बीच रेस्टोरेंट्स और कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग की जरूरत है. ग्राउंड लेवल पर जाकर लॉजिस्टिक्स संभालना और ग्रीन पैकेजिंग सप्लाई करने का बिजनेस पूरी तरह फिजिकल और एआई-प्रूफ है.

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