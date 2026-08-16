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Business Idea: WhatsApp से शुरू होने वाले 7 बिजनेस, जिनके लिए वेबसाइट तक की जरूरत नहीं

टिफिन सर्विस से लेकर बेकरी और री-सेलिंग तक, जानिए ऐसे 7 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप बिना वेबसाइट और बिना दुकान के सिर्फ व्हाट्सऐप के जरिए आसानी से चला सकते हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 16, 2026, 12:41 PM IST

Business Idea: WhatsApp से शुरू होने वाले 7 बिजनेस, जिनके लिए वेबसाइट तक की जरूरत नहीं

WhatsApp से शुरू होने वाले 7 बिजनेस (AI Image)

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    आज के समय में नया बिजनेस शुरू करने के लिए न तो आपको किसी पॉश इलाके में महंगी दुकान किराए पर लेने की जरूरत है और न ही लाखों रुपये खर्च करके कोई भारी-भरकम वेबसाइट बनवाने की. आपका स्मार्टफोन और उसमें पड़ा 'WhatsApp Business App' ही आपकी पूरी दुकान, शोरूम और ऑफिस बन सकता है.

    अगर आप कम बजट में अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो व्हाट्सऐप के जरिए शुरू होने वाले 7 शानदार बिजनेस आइडियाज आपके बेहद काम आ सकते हैं. मेटा के आधिकारिक WhatsApp Business App प्लेटफॉर्म फीचर्स, ई-कॉमर्स व री-सेलिंग बिजनेस ट्रेंड्स और एमएसएमई एक्सपर्ट्स की व्यावसायिक रिपोर्टों के आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है.

    1. होममेड फूड और टिफिन सर्विस 

    अगर आपके हाथ में स्वाद का जादू है, तो आप अपने घर के बने खाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. व्हाट्सऐप पर रोजाना का मेन्यू कैटलॉग के रूप में अपडेट करें और आसपास के वर्किंग प्रोफेशनल्स या छात्रों के ग्रुप में शेयर करें. ऑर्डर लेने से लेकर पेमेंट का लिंक भेजने तक, सब कुछ ऐप पर ही हो जाता है.

    2. बुटीक और री-सेलिंग 

    सूरत या जयपुर जैसे बड़े बाजारों से कपड़े, ज्वेलरी या हैंडिक्राफ्ट्स का सामान डायरेक्ट मंगवाएं या होलसेलर्स के साथ री-सेलर के रूप में जुड़ें. प्रोडक्ट्स की अच्छी फोटो खींचकर व्हाट्सऐप कैटलॉग में लगाएं और अपने स्टेटस व ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए ग्राहकों को घर बैठे शॉपिंग कराएं.

    3. केक और बेकरी सर्विस

    कस्टम होम-बेक्ड केक, कुकीज और कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैंपर्स की मांग आजकल बहुत ज्यादा है. आप अपने बेक किए हुए प्रोडक्ट्स के फोटो और रेट्स कैटलॉग में डालकर बर्थडे, एनिवर्सरी या त्योहारों के लिए सीधे व्हाट्सऐप पर ऑर्डर ले सकते हैं.

    4. लोकल होम डिलीवरी कंसियार्ज  

    आजकल लोगों के पास छोटी-मोटी खरीदारी या सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने का समय नहीं होता. आप अपने इलाके में व्हाट्सऐप बेस्ड 'पिक एंड ड्रॉप' या किराना डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकते हैं. ग्राहक आपको सामान की लिस्ट मैसेज करेंगे और आप डिलीवरी चार्ज लेकर सामान उनके घर पहुंचा देंगे.

    5. ट्यूशन और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस

    अगर आप किसी विषय में माहिर हैं, तो छोटे बच्चों की ट्यूशन या स्किल बेस्ड क्लासेस, जैसे- डांस, योग, कुकिंग, शुरू कर सकते हैं. व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए स्टडी मटीरियल, असाइनमेंट और जूम/गूगल मीट के लिंक्स शेयर करना बेहद आसान होता है.

    6. इवेंट डेकोरेशन और पार्टी प्लानिंग 

    छोटे आयोजनों जैसे बर्थडे पार्टी, बेबी शॉवर या सगाई के लिए डेकोरेशन की भारी डिमांड रहती है. आप अपने पुराने काम के सैंपल फोटो और वीडियो व्हाट्सऐप कैटलॉग में डालकर रखें. ग्राहक सीधे चैट पर अपनी पसंद बताकर थीम फाइनल कर सकते हैं.

    7. सोफा और होम डीप-क्लीनिंग सर्विस

    घर-घर जाकर सोफा, कारपेट या गद्दों की डीप क्लीनिंग करने का बिजनेस बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है. आप अपनी सर्विस और रेट लिस्ट व्हाट्सऐप पर सेट कर सकते हैं. ग्राहक अपनी सहूलियत के हिसाब से चैट करके टाइम स्लॉट बुक कर लेते हैं.

    व्हाट्सऐप से बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए?

    आपको बस अपने नॉर्मल नंबर को 'WhatsApp Business App' पर ट्रांसफर करना होगा. इसमें आपको कैटलॉग बनाने की सुविधा मिलती है, जो आपकी बिना किसी वेबसाइट के एक मिनी-ऑनलाइन स्टोर की तरह काम करती है. इसके अलावा, इसमें ऑटोमैटिक वेलकम मैसेज और क्विक रिप्लाई जैसे फीचर्स आपका काम बहुत आसान बना देते हैं. 

    ये भी पढ़ें- झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र करेंगे सीएम आवास का घेराव, राहुल गांधी से की ये मांग

     

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