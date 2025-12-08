क्या 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बंद हो गए? RBI ने इस कनफ्यूजन को लेकर दिया बड़ा अपडेट

बिजनेस
देश में सिक्कों को लेकर फैल रही अफवाहों पर RBI ने साफ कहा है कि सभी मूल्यवर्ग के सिक्के पूरी तरह वैध हैं. अलग-अलग डिजाइन को लेकर भ्रम न फैलाएं और किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें.
देश में असली और नकली नोटों को लेकर जहां अक्सर भ्रम फैलता है, वहीं सिक्कों को लेकर भी समय–समय पर तरह-तरह की अफवाहें सामने आती रही हैं. इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर लोगों को जागरूक किया है. आरबीआई के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर पर भेजे गए नए संदेश में केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि सिक्कों को लेकर फैलाई जा रही किसी भी गलत जानकारी या अफवाह पर भरोसा बिल्कुल न करें.
पिछले कई सालों से देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की बातें फैलती रही हैं. कहीं कहा जाता है कि दो रुपये का खास डिजाइन वाला सिक्का अब नहीं चलता, तो कहीं दावा किया जाता है कि एक रुपये का छोटा सिक्का नकली है, जबकि कई लोग मानते हैं कि 50 पैसे के सिक्के बंद हो चुके हैं. आरबीआई ने अपने संदेश में इन सभी भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि अलग-अलग मूल्यवर्ग के सिक्कों के कई डिजाइन होते हैं और सभी डिजाइन वैध हैं. केवल डिजाइन बदल जाने से कोई सिक्का बंद या अमान्य नहीं होता. रिजर्व बैंक ने कहा कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सभी सिक्के वर्तमान में कानूनी मुद्रा हैं और उन्हें लेनदेन में स्वीकार किया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: आधार को लेकर आ रहे हैं नए नियम, अब 'इन' लोगों ने कराई फोटोकॉपी तो खैर नहीं ...
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि सिक्कों का प्रचलन लंबे समय तक चलता है, इसलिए पुराने डिजाइन भी पूरी तरह वैध रहते हैं. बैंक ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया या स्थानीय स्तर पर फैलाए गए किसी भी दावे पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें. केंद्रीय बैंक समय-समय पर फैक्ट चेक और जागरूकता संदेश जारी करता है, ताकि लोग असली-नकली मुद्रा, नए नियमों और लेन-देन से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त कर सकें. इस नए संदेश के साथ आरबीआई ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिलाया है कि सभी सिक्के मान्य हैं और किसी तरह की अफवाह से भ्रमित न हों.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.