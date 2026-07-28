1 अगस्त से बदल जाएंगे LPG से रेल टिकट तक के 5 नियम! जानिए आपकी जेब पर होगा क्या असर

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August 2026 Rule Changes: 1 अगस्त 2026 से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग, एयरफेयर और बैंकिंग चार्जेस में बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं.
अगस्त का महीना शुरू होते ही आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई नियम बदलने जा रहे हैं. हर महीने की पहली तारीख को देश में बड़े आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव होते हैं, और इस बार भी 1 अगस्त से ऐसे 5 प्रमुख बदलाव लागू हो रहे हैं जिनके बारे में हर किसी को जानना बेहद जरूरी है.
महीने की शुरुआत के साथ ही सबसे पहला असर घर के बजट पर पड़ सकता है. हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए दाम तय करेंगी. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में राहत दी गई थी, जबकि घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम स्थिर रहे थे. अब 1 अगस्त को देखना होगा कि कंपनियों की तरफ से आम जनता को राहत मिलती है या घरेलू रसोई का बजट बिगड़ता है.
1 अगस्त से बैंकिंग से जुड़े नियमों में भी फेरबदल हो रहा है. कई बैंक अपनी अलग-अलग सेवाओं पर लगने वाले चार्जेस को अपडेट कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट का नया चार्ज लेगा, जो प्रति मैसेज 30 पैसे के हिसाब से तय किया गया है. इसके अलावा बैंक डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस और अन्य सर्विस चार्ज में भी बदलाव कर रहे हैं, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित बैंक से चार्जेस की पूरी जानकारी जरूर ले लें.
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है. रेलवे अब रिजर्वेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और भीड़ को कम करने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में थोड़ा बदलाव कर रहा है. नई व्यवस्था के तहत टोकन वितरण का समय और तत्काल बुकिंग शुरू होने का समय एक साथ रखा जा सकता है. इससे यात्रियों को टोकन लेने और फिर टिकट कटाने के लिए बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं या आने वाले दिनों में हवाई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. तेल कंपनियां एलपीजी के साथ-साथ हवाई ईंधन यानी जेट फ्यूल (ATF) के दाम भी हर महीने की 1 तारीख को अपडेट करती हैं. जेट फ्यूल महंगा होने पर विमानन कंपनियां एयरफेयर बढ़ा देती हैं, जिससे हवाई टिकट के दाम सीधे बढ़ सकते हैं.
बिजनेस, दुकानदारी और ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए 1 अगस्त से जीएसटी से जुड़े नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं. अब ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम में लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बिल-टू-शिप-टू ट्रांजैक्शन में शिपिंग वाले स्थान का GSTIN देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही नए नियमों के तहत कारोबारियों को जरूरत न होने पर ई-वे बिल को खुद ही स्वेच्छा से बंद करने की सुविधा भी मिल जाएगी.
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